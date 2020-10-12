Найбільша любов: поп-ідол захопив українців музичним зізнанням

Макс Барських презентував свій новий довгоочікуваний альбом "1990"

Популярний український співак і кумир молоді Макс Барських випустив довгоочікуваний альбом. Платівка "1990" - це 12 пісень про кохання, які відкривають світу нового і більш зрілого, хоч і не завжди райдужного, персонажа.

Лірика Барських як і раніше гранично відверта. У своїх текстах Макс щиро шукає супутника життя і ділиться зі слухачем своїми невдачами. Він визнає помилки минулого і готовий повторити їх знову.

"В цьому альбомі більш зрілі тексти і сміливі жанрово-стилістичні рішення. Мій персонаж то падає, то піднімається з самого дна на вершину. Він зізнається в любові юності і безрозсудності, але в той же час готовий нести відповідальність за свої рішення. А головне, він готовий знаходитися в центрі вибуху, що дарує любов!" - коментує прем'єру Макс.

Макс Барських випустив "1990"

Додамо, що з моменту виходу першої платівки "1: Max Barskih" і до сьогоднішнього релізу минуло 11 років. При цьому "1990" став наймасштабнішим лонгплеем артиста. Всього ж в активі музиканта вже шість повноцінних альбомів.

Раніше Макс Барських зізнався, чому не може одружитися і завести дітей.

Також ми нещодавно писали про те, що екс-"ВІА Гра" Міша Романова розповіла про роман з Максом та його зв'язки з її сином Мартіном.