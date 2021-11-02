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Найгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести погляд

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Вівторок 02 листопада 2021 17:23
Найгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести погляд Діпіка Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)
Автор: RBC.UA

Діпіку Падуконе називають Королевою Боллівуду, в популярності з нею може змагатися хіба що Пріянка Чопра. Справжній успіх прийшов до неї після участі у фільмі "Три ікси: світове панування". Актриса буквально прокинулася знаменитою на весь світ, який не бажав втрачати її з поля зору ні на хвилину

Сьогодні на індійську красуню в Instagram підписано в мережі близько 62 млн користувачів.

І це незважаючи на те, що більшість знімків, включаючи фото зі свого розкішного весілля з Ранвіром Сінгхом, вона видалила. "Обнулившись", актриса почала нову главу життя, але залишилася такою ж чарівною. Переконайтеся самі!

Найгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести поглядНайгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести поглядНайгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести поглядНайгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести поглядНайгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести поглядДіпіка Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)

Також раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком. Користувачі мережі впевнені, що у неї будуть близнюки від Джейсона Стетхема.

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