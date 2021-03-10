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Найкрасивіша: 54-річна Сальма Хайєк підірвала мережу молодим зовнішнім виглядом

Новость на русском → США, Середа 10 березня 2021 19:48
Найкрасивіша: 54-річна Сальма Хайєк підірвала мережу молодим зовнішнім виглядом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк показала нове фото, на якому виглядає неймовірно молодо. Актриса викликала бурхливу реакцію своїх фоловерів, надихнувши їх своєю променистою посмішкою.

Сальма запостила знімок в особистому блозі мережі Instagram.

Сальма Хайєк виглядає на знімку щасливою і задоволеною. Вона одягла чорний джемпер, а в макіяжі вибрала приглушені відтінки. Волосся зірка розпустила по плечах, витягнувши їх пружними м'якими хвилями на подобу "ангелів" Victoria's Secret.

Найкрасивіша: 54-річна Сальма Хайєк підірвала мережу молодим зовнішнім виглядомСальма Хайєк підкорила мережу красою (фото: instagram.com/salmahayek)

"Посміхайтеся", - написала Сальма під знімком, у відповідь отримала численні приємні слова і коментарі.

"Твоя усмішка - яскраве світло для світу і символ цього фандома. Будь ласка, ніколи не переставай посміхатися, ми тебе любимо", "Я обожнюю твою посмішку", "Найкрасивіша посмішка в світі", "Сальма, ти просто ідеальна", - такими словами просто засипали дружину Франсуа-Анрі Піно.

До речі, Сальма не так давно розповіла, що бути дружиною мільярдера не так вже й солодко. За словами зірки, інколи це схоже на справжню дискримінацію.

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