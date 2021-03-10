Найкрасивіша: 54-річна Сальма Хайєк підірвала мережу молодим зовнішнім виглядом

Сальма Хайєк показала нове фото, на якому виглядає неймовірно молодо . Актриса викликала бурхливу реакцію своїх фоловерів, надихнувши їх своєю променистою посмішкою.

Сальма Хайєк виглядає на знімку щасливою і задоволеною. Вона одягла чорний джемпер, а в макіяжі вибрала приглушені відтінки. Волосся зірка розпустила по плечах, витягнувши їх пружними м'якими хвилями на подобу "ангелів" Victoria's Secret.

Сальма Хайєк підкорила мережу красою (фото: instagram.com/salmahayek)

"Посміхайтеся", - написала Сальма під знімком, у відповідь отримала численні приємні слова і коментарі.

"Твоя усмішка - яскраве світло для світу і символ цього фандома. Будь ласка, ніколи не переставай посміхатися, ми тебе любимо", "Я обожнюю твою посмішку", "Найкрасивіша посмішка в світі", "Сальма, ти просто ідеальна", - такими словами просто засипали дружину Франсуа-Анрі Піно.