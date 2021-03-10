Найкрасивіша: 54-річна Сальма Хайєк підірвала мережу молодим зовнішнім виглядом
Сальма Хайєк показала нове фото, на якому виглядає неймовірно молодо. Актриса викликала бурхливу реакцію своїх фоловерів, надихнувши їх своєю променистою посмішкою.
Сальма запостила знімок в особистому блозі мережі Instagram.
Сальма Хайєк виглядає на знімку щасливою і задоволеною. Вона одягла чорний джемпер, а в макіяжі вибрала приглушені відтінки. Волосся зірка розпустила по плечах, витягнувши їх пружними м'якими хвилями на подобу "ангелів" Victoria's Secret.
Сальма Хайєк підкорила мережу красою (фото: instagram.com/salmahayek)
"Посміхайтеся", - написала Сальма під знімком, у відповідь отримала численні приємні слова і коментарі.
"Твоя усмішка - яскраве світло для світу і символ цього фандома. Будь ласка, ніколи не переставай посміхатися, ми тебе любимо", "Я обожнюю твою посмішку", "Найкрасивіша посмішка в світі", "Сальма, ти просто ідеальна", - такими словами просто засипали дружину Франсуа-Анрі Піно.
До речі, Сальма не так давно розповіла, що бути дружиною мільярдера не так вже й солодко. За словами зірки, інколи це схоже на справжню дискримінацію.