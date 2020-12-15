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Найкрасивіша пара: Настя Каменських з Потапом розвеселили шанувальників смішним фото зі спорту

Новость на русском → Вівторок 15 грудня 2020 16:59
Найкрасивіша пара: Настя Каменських з Потапом розвеселили шанувальників смішним фото зі спорту Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменських штурмує музичні чарти зі своїм новим хітом в обнімку. Так, співачка днями похвалилася, що в TOP-100 Shazam: 2020 global playlist on Applemusic. Каменських була у справжньому захваті, а її чоловік і продюсер Потап і поготів, адже він дуже любить гроші, за його ж словами.

На цей раз подружжя вирішили підзарядитися спортом, щоб були сили на нові звершення.

Настя запостила знімок, на якому вона стоїть у спортивному костюмі і шапці власного виробництва, а на фоні в стрибку зображений Потап в яскравих помаранчевих кросівках.

Пара бігає десь за містом, на свіжому повітрі - навколо дерева. Обидва виглядають щасливими, мабуть, перемоги на музичному терені і майбутній хіт з Ольгою Бузової радує артистів.

"Спорт, спорт, спорт", - лаконічно написала Каменських.

Найкрасивіша пара: Настя Каменських з Потапом розвеселили шанувальників смішним фото зі спортуНастя Каменських та її красива пара (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Ви найкрасивіша пара", "Які класні", "Дуже круто, що займаєтеся бігом", - і інші радісні коментарі залишили під веселим знімком українських зірок їх численні шанувальники.

Нагадаємо, що Потап не так давно прославився черговою мудрим висловлюванням. Він висловився про майбутнє співробітництво з Ольгою Бузовою, попутно назвавши своїх шанувальників "довбодятлами".

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