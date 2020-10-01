Не піддамся: дружина Павлика зробила потужну заяву про свою зовнішність

Катерина Репяхова висловилася про прийняття себе

26-річна дружина Віктора Павлика, його концертний директор Катерина Репяхова активно розвиває блог в Instagram і обговорює з підписникаи життєві теми, зачіпає питання психології і философські міркування про важливе. Так, дівчина в цей раз вирішила поговорити про прийняття себе, зовнішності і секрет привабливості.

Катерина опублікувала ніжне портретне фото з весільної фотосесії і заявила, що дуже любить свою зовнішність, а прийняти себе їй допомогли мудрі поради та настанови мами. У дівчини свої критерії привабливості – наявність харизми, розум та впевненість в собі.

"Ніколи не піддамся нав'язування стандартів краси. Може бути, я не найкрасивіша з якимось стандартам, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що не зовнішність головне. Головне - любити себе зсередини і мати харизму, ну і мізки! І взагалі мама своєю мудрістю позбавила мене від мільйона можливих тривог", - поділилася дружина артиста.

Катерина Репяхова знає свої сильні сторони ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Мама Катерини тут же відреагувала на її зізнання у коментарі під постом. "Так, моя найкрасивіша, найрозумніша, улюблена дівчинка, ти краще за всіх!" - написала Лариса Репяхова.

Скріншот коментарів

Передплатники дівчини цілком підтримали її теорію і не скупилися на компліменти.

Катюш, ти красуня. В кожній людині є своя особливість, твоя особливість - це відкритість і щирість

Браво мамі... А ви маєте внутрішню красу... Таке умиротворення

Молодчина Ваша мама. Стандарти краси - це взагалі щось відносне, як для мене. Себе дійсно треба любити

Правильно! Головне любити себе, а любов вона з внутрішнього стану! І зовнішність у Вас дуже приваблива і жіночна!

Кожна людина прекрасна собою

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла про провали і помилки.

До речі, дружина Віктора Павліка поділилася своєю проблемою і заговорила про здоров'я.