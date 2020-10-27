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Найкрасивіша жінка: Тіна Кароль приголомшила мережу розкішним бюстом у відвертому вбранні

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 11:55
Найкрасивіша жінка: Тіна Кароль приголомшила мережу розкішним бюстом у відвертому вбранні Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Тіна Кароль продемонструвала шикарну фігуру в обтягуючій сукні

Тіна Кароль, ведуча голдрума на шоу "Танці з зірками 2020", нещодавно зізналася, хто її фаворити на проекті: артистка розсекретила пару, за яку вболіває на шоу. А тепер співачка приголомшила шанувальників в соцмережах своїм вбранням для випуску програми.

Тіна Кароль показала знімки, на яких вона позує в сукні від знаменитого дизайнера. Тіна демонструє відмінну фігуру і шикарний бюст в обтягуючому вбранні з відвертим декольте. Біле плаття співачки виграшно виглядає на червоному тлі.

Найкрасивіша жінка: Тіна Кароль приголомшила мережу розкішним бюстом у відвертому вбранніНайкрасивіша жінка: Тіна Кароль приголомшила мережу розкішним бюстом у відвертому вбранні

Тіна Кароль шокувала фанатів своєю красою (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Найкрасивіша жінка", "З кожним днем все більше розцвітаєш, посміхайся, сяй, будь самою щасливою", "Неймовірна", "Несіть вогнегасник", "Така дуже гарна", - не стримували емоцій фанати Тіни в коментарях.

Нагадаємо, що Тіна Кароль нещодавно шокувала мережу зізнанням. Виявляється, популярна співачка заради мистецтва... копошилася в смітнику. Чого тільки не зробиш заради ексклюзивних кадрів на київській звалищі! "Я рилася в смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - зізналася Тіна.

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