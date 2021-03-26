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Найкраща назавжди: Моніка Беллуччі підкорила мережу красою на рідкісному архівному фото

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 22:31
Найкраща назавжди: Моніка Беллуччі підкорила мережу красою на рідкісному архівному фото Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі опублікувала нове фото з особистого архіву, на якому здалася шанувальникам "просто богинею". У свої 56 зірка, як і раніше, вважається однією з найкрасивіших у світі.

Знімок викликав бурхливу реакцію користувачів мережі, всього за кілька годин набравши величезну кількість лайків та коментарів.

Моніка позує для відомого ювелірного бренду Cartier, з яким співпрацює вже давно. В атласному корсеті, який підкреслює розкішне тіло Моніки, і з незвичайним кольє вона виглядає неймовірно привабливою. Макіяж актрисі зробили з яскравими тінями і блискучими губами, а зачіску - об'ємною, в афроамериканському стилі.

Найкраща назавжди: Моніка Беллуччі підкорила мережу красою на рідкісному архівному фотоМоніка Беллуччі на архівному фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Найкрасивіша назавжди", "Прекрасна жінка! Люблю тебе, Моніка", "Цей кадр просто супер. Ти виглядаєш такою привабливою", "Ох, просто богиня", "Красива і чуттєва", "Прекрасна", "Моніка. Ви дуже красива і чарівна жінка. Я дуже вас люблю і з дитинства мрію з вами сфотографуватися", - засипали її шанувальники приємними словами.

Раніше Моніка демонструвала своє, як і раніше, розкішне тіло в сміливому комбінезоні.

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