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Найпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тіла

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 11:53
Найпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тіла Хантер Макгрейді надихає любити своє тіло (фото: instagram.com/huntermcgrady)
Автор: Юлія Бойко

28-річна Хантер Макгрейді – успішна американська модель, подкастер і молода мама – твердо вірить в те, що потрібно приймати тіло, в якому ви народилися. Але так було не завжди.

За словами дівчини, активно пропагувати любов до себе вона стала після того, як натрапила на численні перешкоди в кар'єрі через свою вагу. Спочатку Хантер намагалася відповідати рекламодавцям, які всіляко ліпили з неї чергову струнку красуню.

Але навіть коли її фігура досягла ідеальних пропорцій, як для її природних даних, вона отримала відмову. І це стало шоком. Але і початком шляху до себе.

Модель не відразу прийшла до роботи з кращими журналами і брендами, включаючи Fabletics і Olay. Їй знадобився час і допомога психотерапевта, щоб відійти травми і переосмислити все. Були навіть моменти, коли вона хотіла кинути кар'єру.

Але одного разу Хантер побачила, як на глянцевих обкладинках красувалися Тара Лінн, Кендіс Хаффін і Робін Лоулі. Ці дівчата plus-size виглядали так розкішно і при цьому так впевнено, що Макгрейді раптом усвідомила всю безглуздість перероблення себе.

Вона повернулася до роботи, де зайняла свою унікальну нішу. Тепер уже Хантер стала провідником для мільйонів жінок, які не могли знайти гармонію з власним тілом, в щасливе і повноцінне життя.

Найпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тілаНайпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тіла

Хантер Макгрейді виглядає приголомшливо у своїй вазі (фото: instagram.com/huntermcgrady)

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