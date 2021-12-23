Найпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тіла

28-річна Хантер Макгрейді – успішна американська модель, подкастер і молода мама – твердо вірить в те, що потрібно приймати тіло, в якому ви народилися. Але так було не завжди.

За словами дівчини, активно пропагувати любов до себе вона стала після того, як натрапила на численні перешкоди в кар'єрі через свою вагу. Спочатку Хантер намагалася відповідати рекламодавцям, які всіляко ліпили з неї чергову струнку красуню. Але навіть коли її фігура досягла ідеальних пропорцій, як для її природних даних, вона отримала відмову. І це стало шоком. Але і початком шляху до себе.