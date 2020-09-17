Найспортивніша модель Ізабель Гулар похвалилася нескінченними ногами в пікантному міні

Дівчина показала фотосесію з Парижа

Бразильська супермодель Ізабель Гулар представила в своєму блозі нові фото – дівчина вирушила до Парижа, де взяла участь у стильній фотосесії. У кадрі вона постала в ефектному образі, продуманий до дрібниць. Модель, яка славиться своїми видатними зовнішніми даними і витонченою фігурою, підкреслила їх чорною міні-спідницею, шовковою блузою і стильним жакетом бежевого кольору з тонким поясом на талії. Кепі і туфлі на значних підборах стали завершенням більш ніж вдалого лука.

Ноги дівчини зводять з розуму мережу (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель зробила кілька фото, продемонструвавши свої нескінченні ноги зі всіх ракурсів. «Паризькі ночі», – зробила вона романтичний підпис. На тлі вогнів і розкішної архітектури французької столиці дівчина виглядала неймовірно ефектно. «Вау, ти просто богиня», «70% ніг», «Ноги пішли в нескінченність, і навіть за межі», «Я в захваті», – тут же відгукнулися фанати 35-річної красуні, написавши їй масу коментарів...

Ізабель Гулар у Парижі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Нагадаємо, Ізабель відома в мережі як одна з найбільш спортивних моделей. Вона приділяє своїм тренуванням багато часу сил. І результати отримує більш ніж видатні. Ідеальне тіло Гулар приводять у приклад численні модні портали, а шанувальники прзнаются, що одним своїм виглядом Ізабель змушує їх встати з дивана і вирушити у фітнес-зал.