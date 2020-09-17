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Сама чарівність: Анна Курнікова показала рідкісне фото молодшої доньки

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 19:31
Сама чарівність: Анна Курнікова показала рідкісне фото молодшої доньки Анна Курнікова (фото: instagram.com/annakournikova)
Автор: Ольга Турчанікова

Дівчинка підкорила мережу

Анна Курнікова вкрай рідко ділиться кадрами з особистого життя, а тому кожне нове фото фото на її сторінках у соцмережах стає святом для фанатів.

Кілька годин тому кохана Енріке Іглесіаса у своєму Instagram-акаунті поділилася знімком їх молодшої дочки, яка з'явилася на світ взимку цього року, і просто підкорила фоловерів.

Сама чарівність: Анна Курнікова показала рідкісне фото молодшої доньки

Анна поділилася новими фото (фото: instagram.com/annakournikova)

Маші, як назвали дівчинку, тільки нещодавно виповнилося 7 місяців, але вона, схоже, звикла до пильної уваги до своєї персони. Дівчинка позує на дивані у милому вбранні: біла кофтинка і спідниця з мереживом зробили її образ просто чарівним. На додаток мама зробила їй два чарівні хвостики. Дівчинка явно була чимось дуже задоволена, на її обличчі грала щаслива усмішка.

"Уімблдон, чекай мене!", – підписала знімок Курнікова, пророкуючи дочці спортивне майбутнє.

Такий милий пост викликав масу емоцій у шанувальників. Вони гадають, на кого більше схожа дівчинка: Енріке або Анну. Причому думки розділилися приблизно порівну. А ось факт, що вона росте справжньою красунею, не викликав ні у кого сумнівів.

Сама чарівність: Анна Курнікова показала рідкісне фото молодшої донькиАнна Курнікова і Маша (фото: instagram.com/annakournikova)

Нагадаємо, раніше 38-річна Ганна показала фото з Машею, на якому дівчинка була ще зовсім крихтою. Кадр був зроблений через кілька місяців після пологів і продемонстрував, у якій чудовій формі перебуває тенісистка. Курніковій дійсно вдалося віртуозно швидко повернутися в ідеальну форму.

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