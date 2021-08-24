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Сама досконалість: Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі

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Вівторок 24 серпня 2021 14:03
Сама досконалість: Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

39-річна екс-солістка "ВІА Гри" і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва приголомшила шанувальників пікантним відео, в якому з'явилася топлес.

Відвертий відеоролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Віра вирішила почати день з водних процедур і показала, як приймає душ на вулиці, при цьому з одягу на ній одні лише білі плавки. Ролик знятий в сповільненій зйомці і, ймовірно, його автором виступив чоловік співачки, з яким вона відпочивала в Греції.

При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи струнке і підтягнуте тіло.

"18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень так", - написала Брежнєва.

Фолловери не могли відірвати погляд від спокусливих кадрів і попросили Віру частіше їх радувати подібними відео.

  • Оберніться, Оберніться...
  • Ні жириночки
  • Кожен день так починайте і закінчуйте (в прямому ефірі)!
  • Віра, частіше купайтеся...
  • Естетика
  • Шикарна жінка
  • Віра, ви виглядаєте просто приголомшливо, дивлячись на вас, просто "зносить вежу"...
  • Божественна Віра!
  • Яка красива
  • Відмінна фігура!
  • Сама досконалість
  • Як красиво... Завжди вами захоплювалася

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами у лавандовому раю.

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Віра Брежнєва
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