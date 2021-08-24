Сама досконалість: Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі

Віра вирішила почати день з водних процедур і показала, як приймає душ на вулиці, при цьому з одягу на ній одні лише білі плавки. Ролик знятий в сповільненій зйомці і, ймовірно, його автором виступив чоловік співачки, з яким вона відпочивала в Греції.

При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи струнке і підтягнуте тіло.

"18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень так", - написала Брежнєва.

Фолловери не могли відірвати погляд від спокусливих кадрів і попросили Віру частіше їх радувати подібними відео.