Сама досконалість: Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі
39-річна екс-солістка "ВІА Гри" і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва приголомшила шанувальників пікантним відео, в якому з'явилася топлес.
Відвертий відеоролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Віра вирішила почати день з водних процедур і показала, як приймає душ на вулиці, при цьому з одягу на ній одні лише білі плавки. Ролик знятий в сповільненій зйомці і, ймовірно, його автором виступив чоловік співачки, з яким вона відпочивала в Греції.
При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи струнке і підтягнуте тіло.
"18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень так", - написала Брежнєва.
Фолловери не могли відірвати погляд від спокусливих кадрів і попросили Віру частіше їх радувати подібними відео.
- Оберніться, Оберніться...
- Ні жириночки
- Кожен день так починайте і закінчуйте (в прямому ефірі)!
- Віра, частіше купайтеся...
- Естетика
- Шикарна жінка
- Віра, ви виглядаєте просто приголомшливо, дивлячись на вас, просто "зносить вежу"...
- Божественна Віра!
- Яка красива
- Відмінна фігура!
- Сама досконалість
- Як красиво... Завжди вами захоплювалася
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами у лавандовому раю.