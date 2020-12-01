Найприкріше місце: Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головними переможцями Танців з зірками

У трійці фіналістів танцівниця була впевнена

Переможці "Танців з зірками" названі, але пристрасті навколо проекту продовжують кипіти. Ілону Гвоздьову "накрила" ностальгія за власною участю у проекті. Танцюрист і хореограф поділилася з фанатами щирими фото і зізналася, що це одне із самих неймовірних почуттів - стояти не сцені.

Сьогодні Ілона вирішила висловити в останній раз і дати свою оцінку всьому, що відбувалося на головному майданчику країни.

Ілона розставила крапки над і (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Сьогодні мій останній пост в цьому році, який буде присвячений @tanci1plus1, хочу відповісти всім і відразу на питання, яким мене засипали ви, мої дорогі:

"Хто, на мою думку, повинен був виграти в цьому сезоні і отримати заповітний кубок?".

Ну що ж, по-перше, безумовно, всі пари, які танцювали у фіналі і були у фіналі - це 100% заслужено і, виходячи з мого досвіду роботи в шоу, було передбачувано. Цю трійку фіналістів я бачила ще на початку проекту. Особливо коли @olegg.vynnyk покинув проект і всі вовчиці пішли разом з ним. Звичайно, жінки в цьому році зробили це шоу. Низький їм уклін за колосальну працю і віддачу і звичайно ж Спасибі @tanci1plus1 і всій команді за неймовірно потужний сезон, а @zavaduk респект за професіоналізм.

3е місце посіла пара @nadyameiher і @kyryll_v, вважаю їх місце абсолютно заслуженим серед останніх двох інших кандидаток. Надія молодець і жінка з дуже сильним внутрішнім стрижнем. Вона стала для багатьох жінок прикладом і мотиватором! Думаю, вона для себе взяла від шоу що хотіла і незабаром ми ще не раз побачимо її на сцені в світлі софітів.

1е місце @santadimopulos і @maksleonov_official Переможці. Браво, кожен ефір круто, потужно, сильно, професійно, але, на жаль, для мене кожен раз просто рівно, особливого зростання не було, просто завжди однаково добре. Звичайно, вітаю з перемогою, швидше за все в цьому році переміг професіоналізм, а не зростання учасниці.

2е місце, як на мене, найгірше місце. Всього одного ПА не вистачило @zhuk_dmytro і @the_hardkiss. Ця учасниця з першого ефіру стала для мене відкриттям цього шоу, саме Юлія, за час проекту показала найбільший ріст у всіх сенсах цього слова, саме вона для мене була фавориткою усіх ефірів, всі номери були завжди наповнені змістом, справжніми емоціями, виконані на високому професійному рівні і по техніці і за стилями танців, чого тільки коштував їх останній Hip-Hop! Та вони просто розірвали паркет та суперників "в мотлох" Навіть @gregchapkis прийшов в захват, він знає в цьому толк. Для мене саме ця пара стала переможцями і вважаю абсолютно справедливим той факт, що в цьому сезоні розділили між профі і зростанням. От і все" - написала Ілона.

Нагадаємо, що Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1".