Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям
Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном не перестає зачаровувати шанувальників душевними сімейними фотосетами. Тільки нещодавно він показав обличчя підрослого хлопчика і познайомив з ним фанів, а також розповів про особливу новорічну іграшку, яку вони з дружиною привезли з Венеції. Напередодні нового року хореограф з родиною взяв участь у теплій сімейній фотосесії, а зараз показав шанувальникам повні ніжності кадри.
Суддя "Танців з зірками" опублікував в Instagram серію новорічних знімків з дружиною і сином. Влад і Ліліана вибрали одяг в однакових кольорах – молочних. Вся сім'я з маленьким Леоном розмістилася на підлозі – дружина хореографа обіймає чоловіка, а хлопчик цілуює руку мами.
Влад з дружиною Ліліаною і сином Леоном знялися у святковому фотосеті (фото: instagram.com/lilliya_yama)
"З вами я щасливаий, Сім'я!" - з гордістю підписав фото Влад, що привело шанувальників в повний захват.
- Найкрасивіша пара - всього Вам самого світлого!
- Найцінніше, що може почути кожна жінка!
- Щастя вам побільше, ви такі класні
- Які ви всі красиві
- Як же ви схожі
- Друзі, які ви гарні!
- Прекрасна сім'я
- Одна милота
- Ще доньку треба!
- Які ж круті фото! Стільки ніжності, тепла і любові!
Нагадаємо, що раніше Влад Яма розсмішив кумедним фото з жарких країн.