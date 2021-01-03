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Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 19:38
Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвія Агаркова

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном не перестає зачаровувати шанувальників душевними сімейними фотосетами. Тільки нещодавно він показав обличчя підрослого хлопчика і познайомив з ним фанів, а також розповів про особливу новорічну іграшку, яку вони з дружиною привезли з Венеції. Напередодні нового року хореограф з родиною взяв участь у теплій сімейній фотосесії, а зараз показав шанувальникам повні ніжності кадри.

Суддя "Танців з зірками" опублікував в Instagram серію новорічних знімків з дружиною і сином. Влад і Ліліана вибрали одяг в однакових кольорах – молочних. Вся сім'я з маленьким Леоном розмістилася на підлозі – дружина хореографа обіймає чоловіка, а хлопчик цілуює руку мами.

Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям

Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям

Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям

Влад з дружиною Ліліаною і сином Леоном знялися у святковому фотосеті (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"З вами я щасливаий, Сім'я!" - з гордістю підписав фото Влад, що привело шанувальників в повний захват.

  • Найкрасивіша пара - всього Вам самого світлого!
  • Найцінніше, що може почути кожна жінка!
  • Щастя вам побільше, ви такі класні
  • Які ви всі красиві
  • Як же ви схожі
  • Друзі, які ви гарні!
  • Прекрасна сім'я
  • Одна милота
  • Ще доньку треба!
  • Які ж круті фото! Стільки ніжності, тепла і любові!

Нагадаємо, що раніше Влад Яма розсмішив кумедним фото з жарких країн.

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