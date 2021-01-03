Найцінніше: Яма з дружиною і сином в total white образах розтопили серця новорічним щастям

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном не перестає зачаровувати шанувальників душевними сімейними фотосетами. Тільки нещодавно він показав обличчя підрослого хлопчика і познайомив з ним фанів, а також розповів про особливу новорічну іграшку, яку вони з дружиною привезли з Венеції. Напередодні нового року хореограф з родиною взяв участь у теплій сімейній фотосесії, а зараз показав шанувальникам повні ніжності кадри.

Суддя "Танців з зірками" опублікував в Instagram серію новорічних знімків з дружиною і сином. Влад і Ліліана вибрали одяг в однакових кольорах – молочних. Вся сім'я з маленьким Леоном розмістилася на підлозі – дружина хореографа обіймає чоловіка, а хлопчик цілуює руку мами.

Влад з дружиною Ліліаною і сином Леоном знялися у святковому фотосеті (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"З вами я щасливаий, Сім'я!" - з гордістю підписав фото Влад, що привело шанувальників в повний захват.

Найкрасивіша пара - всього Вам самого світлого!

Найцінніше, що може почути кожна жінка!

Щастя вам побільше, ви такі класні

Які ви всі красиві

Як же ви схожі

Друзі, які ви гарні!

Прекрасна сім'я

Одна милота

Ще доньку треба!

Які ж круті фото! Стільки ніжності, тепла і любові!

Нагадаємо, що раніше Влад Яма розсмішив кумедним фото з жарких країн.