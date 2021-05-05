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Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 13:38
Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини Віктор і Катерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Молода дружина Віктора Павлика, Катерина Репяхова часто спілкується з підписниками у фотоблозі і відповідає на їхні запитання. Так, вона вирішила торкнутися теми сім'ї і трохи розповісти про своїх батьків, а також прокоментувати своє ставлення до допомоги артиста його екс-дружині.

Дружина артиста поспілкувалася з фоловерами в "сторіс " Instagram.

Дівчина зазначила, що її найкращою подругою є мама, а ось з батьком вона не підтримує стосунки. "Він психічно неврівноважена людина", - написала Катерина і показала своє дитяче фото з татом.

Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Катерина зазначила, що її чоловік допомагає всій своїй великій сім'ї, включаючи колишню дружину.

"Мій чоловік допомагає і всіляко підтримує маму свого сина. Також він допомагає своїм дітям, онукам і мамі", - розповіла вона.

До таких поривів Репяхова ставитися добре і навіть заохочує.

"Подібні вчинки говорять тільки про благородство мого чоловіка. Для мене найжахливіше, коли чоловік обливає брудом своїх колишніх. Від свого чоловіка я ніколи подібного не чула", - запевнила Репяхова.

Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

До речі, за словами Катерини її чоловік не любить шопінг, тому за покупками для майбутнього малюка вона ходить з мамою. Цього року жінці виповнитися 60 років, а сестрі Репяхової – 40. Тому знаменні для сім'ї дати вони планують відзначити так, щоб ці події запам'яталися.

Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Катерина розсекретила, скільки набрала під час вагітності. "До вагітності була 53-54, а зараз – 63". При цьому дівчина запевняє, що ніколи не сиділа на дієтах.

Найжахливіше - коли обливають брудом: Репяхова висловилася про ставлення Павліка до колишньої дружини

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова показала округлий животик.

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