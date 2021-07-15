Як насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжі

Демі Мур нещодавно стала обличчям нової лінії купальників Andie Swim. У рекламній компанії вона знялася разом зі своїми дочками і виглядала не гірше молодих красунь. Підтягнуте тіло актриси просто підкорило мережу. Але багато хто засумнівався - чи дійсно фігура 58-річної Мур в реальному житті відповідає відретушованим знімкам.

Відповідь на це питання дали папараці, яким вдалося зняти зірку під час відпочинку в Греції.

Варто відзначити, що і сама Демі Мур запостила кілька фото в своєму блозі. Вона показала селфі з готельного номера, а також фото на тлі бірюзової води. Яскраві кадри вона підписала:"Готова до ще одного дня в раю".

Демі Мур підкорила мережу фігурою (фото: instagram.com/demimoore; скрін instagram.com/spletnik_ru)

Фото зірка не стала обробляти, залишивши на шкірі пігментацію і розтяжки. Проте, хоча фігура Демі і не виглядає настільки досконалою, як на фото з рекламної кампанії, ніяких істотних відмінностей знайти неможливо.

У цьому можна переконатися і на знімках папараці. Демі сфотографована на пляжі в темно-фіолетовому бікіні з оборками. Волосся вона заплела в коси, підібрала ланцюжок з великою підвіскою. Виглядала вона неймовірно щасливою і, як завжди, - вражаюче молодою.