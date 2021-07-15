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Як насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжі

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США, Четвер 15 липня 2021 17:24
Як насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжі Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур нещодавно стала обличчям нової лінії купальників Andie Swim. У рекламній компанії вона знялася разом зі своїми дочками і виглядала не гірше молодих красунь. Підтягнуте тіло актриси просто підкорило мережу. Але багато хто засумнівався - чи дійсно фігура 58-річної Мур в реальному житті відповідає відретушованим знімкам.

Відповідь на це питання дали папараці, яким вдалося зняти зірку під час відпочинку в Греції.

Варто відзначити, що і сама Демі Мур запостила кілька фото в своєму блозі. Вона показала селфі з готельного номера, а також фото на тлі бірюзової води. Яскраві кадри вона підписала:"Готова до ще одного дня в раю".

Як насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжіЯк насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжіЯк насправді виглядає фігура 58-річної Демі Мур: папараці зняли зірку на пляжі

Демі Мур підкорила мережу фігурою (фото: instagram.com/demimoore; скрін instagram.com/spletnik_ru)

Фото зірка не стала обробляти, залишивши на шкірі пігментацію і розтяжки. Проте, хоча фігура Демі і не виглядає настільки досконалою, як на фото з рекламної кампанії, ніяких істотних відмінностей знайти неможливо.

У цьому можна переконатися і на знімках папараці. Демі сфотографована на пляжі в темно-фіолетовому бікіні з оборками. Волосся вона заплела в коси, підібрала ланцюжок з великою підвіскою. Виглядала вона неймовірно щасливою і, як завжди, - вражаюче молодою.

Також ми писали, що Демі Мур підкорила красою на фото з молодості.

А ще - як насправді виглядає 51-річна Дженніфер Лопес.

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