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Самий правильний шлях: "холостячка" Мішина назвала головну запоруку успіху чоловыкыв у жінок

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 17:57
Самий правильний шлях: "холостячка" Мішина назвала головну запоруку успіху чоловыкыв у жінок Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

Акторка показала кадри зі зйомок проекту

Головна героїня шоу "Холостячка" Мішина Ксенія продовжує на екрані вибирати собі супутника життя, ходити на побачення з претендентами на руку і серце, але зізнається, що на теперішній момент вже знайшла своє щастя. А поки телезірка ділиться з шанувальниками закулісними кадрами зі зйомок і своїми спогадами, думками і міркуваннями. Так, вона розповіла в Instagram про головний секрет підкорення жіночого серця.

Актриса показала кілька фото, зроблених під час запису проекту, на яких вона від душі сміється сидячи на дивані в компанії чоловіків.

"Знаєте, що по-справжньому прикрашає будь-якої людини? Щирий сміх!
Згадайте, з самого дитинства нашими кращими друзями ставали ті, з ким можна було посміятися в голос. Погодьтеся, не з кожним так виходить. Не з кожною людиною це можливо. Але саме так ми розуміємо - ми на одній хвилі. Сміх - це завжди про довіру. Ну не буде вам смішно поруч з тими, хто викликає у вас почуття небезпеки. А ще ви знали, що уміння посміятися над собою, це ознака інтелекту, так і впевненості в собі? Самоіронія, ще нікому не завадила", - вважає Ксенія.

Самий правильний шлях: &quot;холостячка&quot; Мішина назвала головну запоруку успіху чоловыкыв у жінок

Самий правильний шлях: &quot;холостячка&quot; Мішина назвала головну запоруку успіху чоловыкыв у жінок

Самий правильний шлях: &quot;холостячка&quot; Мішина назвала головну запоруку успіху чоловыкыв у жінок
⠀Мішина Ксенія показала ексклюзивні фото зі зйомок шоу "!Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Ну а відповідь "почуття гумору", взагалі лідирує у дівчат, серед відповіді на питання: "Якості ідеального чоловіка?". Все просто, підсвідомо ми дуже хочемо не тільки захищеності, ніжності й захоплення, а й легкості! І це самий правильний шлях. Якщо навчитися жити так, щоб сприймати все не так серйозно, а легше і ніби гру, мені здається можна стати набагато щасливішими", - переконана холостячка.

Нагадаємо, що раніше Мішина Ксенія звернулася до недоброзичливців, які засудив її поява і суддівство на проекті "Танці з зірками 2020".

До речі, Ксенія Мішина розкрила маловідомий факт про своє захоплення.

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