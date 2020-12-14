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Саніна зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками": тайно репетирувала з партнером суперниці

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 15:38
Саніна зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками": тайно репетирувала з партнером суперниці Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Суперфіналістка проекту "Танці з зірками 2020" Юлія Саніна хоч і не здобула перемогу в шоу, натомість вважає, що отримала від участі максимум, на який розраховувала. Вона докладно пояснила, чому відмовилася приймати кубок переможця з рук суперниці Санти Дімопулос і чим саме образив її вчинок конкурентки. Відразу після суперфіналу співачка вирушила відпочивати з сім'єю в Єгипті – відновити фізичні і моральні сили. Скориставшись вільним часом, Юлія вирішила відповісти на запитання підписників і поділитися ексклюзивом.

Так, виявилося, що перед "Танцями з зірками 2020" артистка брала уроки у партнера суперниці Санти Дімопулос Макса Леонова! Вона навіть поділилася відео з однією зі своїх репетицій.

"Ексклюзив! До того, як ми стали у пару з Жуком, брала пару індивідуальних уроків у Макса Леонова", – підписала вона ролик.

Юлія зробила несподіване зізнання

Також Юлія поділилася пам'ятним знімком з особистого альбому – на фото вона зображена на своєму випускному і теж танцює.

Саніна зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками&quot;: тайно репетирувала з партнером суперниці

Юлія показала фото з выпусного з сімейного архіву (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Вона опублікувала унікальне фото з репетиції, на якому зображена з Тіною Кароль і своїм партнером Дмитром. Українська поп-діва позує без макіяжу в зручному спортивному чорному комбінезоні і танцювальних босоніжках.

Саніна зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками&quot;: тайно репетирувала з партнером суперниці

Юлія поділилася ексклюзивом з Тіною Кароль (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також Юлія показала обличчя без макіяжу і поділилася пам'ятним кадром зі зйомок кліпу. Примітно, що в той момент співачка була вагітна, але про це ще ніхто не знав.

Саніна зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками&quot;: тайно репетирувала з партнером суперниці

Саніна зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками&quot;: тайно репетирувала з партнером суперниці

Саніна зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками&quot;: тайно репетирувала з партнером суперниці

Юлія поділилася особистими фотовоспоминаниями (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна показала вбрання, яке асоціюється у неї з минулим роком.

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