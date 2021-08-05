Санта Дімопулос в "голому" комбінезоні захопила гнучкістю тіла: "шикарна пантера"
Санта Дімопулос з сім'єю відпочиває на Лазурному березі у Франції. Вона встигла відвідати найгучніші світські заходи в країні, наприклад, Каннський кінофестиваль і гала-вечерю amfAR. Не забуває Дімопулос і про спорт, а також духовні практики, адже це давно увійшло в звичку.
Так, зірка поділилася кількома барвистими фото в Instagram і продемонструвала гнучкість тіла і мудрість.
Вона виконує асани з йоги серед розкішної буйної рослинності і зелені. Санта вбралася в облягаючий комбінезон тілесного відтінку з прозорими вставками і показала не тільки розкішну фігуру, але і майстерність володіння тілом.
"Відчувай себе, дивись в себе, відчувай зміни в своєму тілі, спостерігай... Там де увага – там твоя сила", - поділилася філософськими спостереженнями Санта.
Санта займається йогою і спортом навіть на відпочинку (фото: instagram.com/santadimopulos)
У коментарях під постом накопичилося чимало компліментів для знаменитості, зокрема, від зіркових друзів.
"Ти виглядаєш чудово", - констатувала екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова. А ресторатор і шеф-кухар Володимир Ярославський залишив для Дімопулос красномовні смайли у вигляді полум'я. Інші зірки і підписники Санти також не залишилися осторонь.
- Шикарна пантера
- Яке гарне фото
- У прекрасній формі, наша красуня
- Дуже красива і мудра!
- Уособлення сили, Сантик - красуня
- Санта, фігура просто вогонь. Насолода дивитися фото
Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос травмувалася під час пробіжки по скелястій місцевості. Це сталося перед відповідальним заходом, але знаменитість не скасувала вихід у світ.