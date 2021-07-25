Санта Дімопулос зачарувала яскравим фото на відпочинку з дітьми: "ростуть так швидко"

Санта Дімопулос відпочиває з чоловіком і маленькою донькою Софією на відомому курорті Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі у Франції. Співачка насолоджується морем, прогулянками по околицях і відвідує яскраві заходи і вечірки. Тепер же її щастя стало повним - до них приєднався син артистки Даніель.

Милим фото з сином і донькою зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram .

На знімку Санта з дітьми відображені на пляжі. Одягнена в злитий червоний купальник співачка тримає на руках маленьку Софію і ніжно обіймається з сином, який стоїть з іншого боку.

"Тепер я абсолютно щаслива. Чому діти ростуть так швидко???"- підписала миле фото зіркова мама.

Санта Дімопулос зворушила мережу милим кадром з дітьми (фото: instagram.com/santadimopulos)

Відзначимо, що 12-річний син Дімопулос від Андрія Джеджули Даніель не поїхав з ними до Франції відразу, так як захворів коронавірусом і був змушений залишитися в Україні. Після одужання хлопчика Санта забрала його з Києва і повернулася до Франції.

Підписники залишили артистці багато теплих слів у коментарях, зазначивши, що її син росте справжнім красенем.