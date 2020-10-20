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Санта Дімопулос розповіла, хто переможе в шоу Танці з зірками 2020

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 11:01
Санта Дімопулос розповіла, хто переможе в шоу Танці з зірками 2020 Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників

Санта Дімопулос зізналася, хто, на її думку, стане тріумфатором шоу Танці з зірками 2020. Так, днями артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками в Сторіс свого Instagram і попросила поставити їй запитання.

Одне з питань від фанатів був, звичайно ж, про те, хто стане чемпіоном танцювального шоу, в якому Санта бере участь.

Співачка зізналася, що вважає, що переможе той, у кого у більше буде більше глядацької любові і підтримки. Таким чином співачка, не називаючи імен, нагадала своїм фанатам про важливість їх підтримки. Адже, якщо вони хочуть бачити свою фаворитку першої, то варто допомагати своїми голосами.

Раніше Ілона Гвоздьова назвала своїх фаворитів шоу.

Санта Дімопулос розповіла, хто переможе в шоу Танці з зірками 2020Санта Дімопулос розповіла, хто переможе в шоу Танці з зірками 2020Санта Дімопулос поспілкувалася з фоловерами (Instagram.com/santadimopulos/)

Також в секції питання-відповідь Дімопулос зізналася, що її улюблений танець - румба, розповіла про свої секрети, як тримати себе у відмінній формі, а ще Санта поділилася з фанатами, з ким із зоряних учасників шоу їй вдалося потоваришувати.

Нагадаємо, що недавно Санта розповіла про зміни, які з нею сталися за час участі в шоу.

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