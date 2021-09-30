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Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками 2021": хочеться пити і втекти

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Четвер 30 вересня 2021 15:38
Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про "Танці з зірками 2021": хочеться пити і втекти Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Ольвія Агаркова

Сана Дімопулос стала запрошеною суддею третього прямого ефіру проекту Танці з зірками 2021, який відбувся в неділю, 26 вересня. Переможниця проекту минулого року опинилася не на головному паркеті країни, а по той бік, і змогла відчути, як це – бути в ролі члена журі.

Своїми відчуттями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Санта показала яскраві закулісні фото. На одному з них її кружляє в пристрасному танці сам Максим Чмерковський.

Зірка блищала в чорній вечірній облягаючій сукні з високим розрізом, глибоким декольте і оригінальними елегантними елементами декору.

Вона змінила вбрання на більш відверте і танцювальне - адже ефір був присвячений запальній латині!

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос зробила несподіване зізнання про &quot;Танці з зірками 2021&quot;: хочеться пити і втекти

Санта Дімопулос показала розкішні вбрання для третього ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта поділилася своїми враженнями, що виникли рівно через рік після повернення на головний паркет країни.

"Шоу" Танці з зірками " - це магія. Вона працює так: спочатку тобі здається, що нічого не вийде. Весь час хочеться пити, глибоко дихати і взагалі втекти. Особливо, коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським і після річної перерви. Але потім починається відлік часу до ефіру... 3...2...1... Початок – і ти моментально включаєшся, очі горять, а ноги танцюю самі. Запитайте мене, як швидко схуднути - вийти в прямий ефір. Такий адреналін і кортизол можна зловити хіба що в екстремальних видах спорту", - навела порівняння вона.

За словами знаменитості, рік тому вона не могла і подумати, що колись опиниться в суддівському кріслі. Санта пояснила, чому вирішила підтримати найвищою оцінкою абсолютно всіх учасників, адже вона знає як це - бути на їхньому місці.

Нагадаємо, що раніше суддя "Танців з зірками 2021" Максим Чмерковський прогулявся по Києву і захопився його пам'ятками.

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Танці з зірками Танцы со звездами Санта Димопулос
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