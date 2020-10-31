Санта Дімопулос зробила зізнання про своїх чоловіків та ревнощі чоловіка: демони невпевненості

Санта розговорилася про ревнощі у стосунках

Санта Дімопулос – талановита та харизматична дівчина, що володіє безліччю талантів, не дарма вона вважається фавориткою проекту "Танці з зірками 2020" і з ефіру в ефір підтверджує цей статус. Її часто запитують, як її чоловік Ігор Кучеренко реагує на пристрасті з участю дружини на головному паркеті країни, чи не ревнує він красуню до партнерів і інших учасників, і дивуються витримці чоловіки. Санта вирішила внести ясність у це питання на сторінці в Instagram.

Вона супроводила одкровення серією фото з партнером Максом Леоновим і Іраклієм Макацарія, адже в дев'ятому прямому ефірі ця трійця виконала на "Танцях з зірками 2020" пристрасне фламенко.

"У моєму житті зустрічалися різні чоловіки: я закохувалася, і в мене закохувалися. Кожні стосунки – це відмінний досвід, звідки я завжди виношу уроки. І один з головних уроків звучить так: ревнощі не робить щасливим ні одного з партнерів. Ревнощі – це вірус, який, потрапляючи в енергосистему відносин двох людей, – підточує і руйнує її. Наші найбільші вороги – це демони невпевненості, які живуть в наших головах", - вважає пекуча брюнетка.

Санта, Макс і Іраклі запалили головний паркет країни в дев'ятому ефірі пристрасним фламенко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Підозрілість, недовіру до коханої людини вона вважає початком кінця стосунків.

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"У здорових стосунках ревнощів немає. Точніше, вони присутні лише в легкій, ігровій формі, де немає драми, підозр і істерик. Тому що, якщо є драма, підозра і істерика – увага! Ваші стосунки вийшли з зони "здорові" і зайшли в зону "хворобливе щось", - переконана Санта.

У стосунках зірки з чоловіком немає місця ревнощам, підозрі, недовірі, зате панує гармонія і взаєморозуміння.

Санта зізнається, що чоловік не ревнує її до партнерам по "Танцях з зірками 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У наших стосунках немає місця маніпуляціям, претензіям і підозрам. Тому що мій чоловік точно знає: він – єдиний і найголовніший і всі мої самі спекотні танці я присвячую йому! Тому що між нами немає страху і недовіри й тому, що ми про все можемо поговорити. Стосунки – це привід для радості, джерело щастя і задоволення. Але точно - не драми. Нехай драма залишається в театрі", - впевнена вона.

Нагадаємо, раніше Санта розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком.