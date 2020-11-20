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Санта Дімопулос "злила" особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 12:49
Санта Дімопулос "злила" особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото Санта Дімопулос і Надія Мейхер (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Зірка показала, про що спілкується з конкуренткою

Учасниця "Танців з зірками 2020" Санта Дімопулос. незважаючи на втому і напруження, впевнено крокує у фінал проекту і сподівається на перемогу. Вона багато тренується, і часу на сім'ю і спілкування з друзями у неї практично не залишається – зірка сама не раз зізнавалася, що буквально прописалася в залі. Але вона знаходить можливість відповісти на запитання підписників в Instagram і поділитися з ними подробицями свого життя. Так, артистка на прохання прихильників "злила" особисту переписку зі своєю екс-колегою по гурту "ВІА Гра", а зараз головною конкуренткою на паркеті – Надією Мейхер.

У розділі InstaStories вона показала скрін особистих повідомлень зі співачкою. Судячи з листування, сексапільні брюнетки домовляються про спільне тренування і обумовлюють час з урахуванням щільних графіків. Швидше за все, листування проходило в період підготовки спільного номеру Санти і Надії, який підірвав паркет.

Санта Дімопулос &quot;злила&quot; особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Санта показала, про що спілкується з Надією (instagram.com/santadimopulos)

Також Дімопулос поділилася кадрами з сімейного архіву. На фото вона зображена в дитинстві і юності, в компанії мами Людмили Іванівни і батька Яніса Дімопулос. На одному з кадрів вона позує з оберемком жовтих квітів і щасливо посміхається.

Санта Дімопулос &quot;злила&quot; особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Санта Дімопулос &quot;злила&quot; особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Санта Дімопулос &quot;злила&quot; особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Санта Дімопулос &quot;злила&quot; особисте листування з Мейхер і свої ексклюзивні дитячі фото

Санта поділилася дитячими фото з особистого архіву (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зворушила розповіддю про підтримку сім'ї під час її участі в "Танцях з зірками 2020" і зробила чесне зізнання складності проекту.

До речі, Санта Дімопулос зважилася на дуже особисту заяву про інтимне життя.

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