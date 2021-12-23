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Санта Дімопулос в одному халаті з ванної дала важливу пораду жінкам: подобається дорослішати

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 18:59
Санта Дімопулос в одному халаті з ванної дала важливу пораду жінкам: подобається дорослішати Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Styler

Санта Дімопулос із задоволенням ділиться з підписниками в соцмережах власними секретами краси і вчить жінок любить себе і піклуватися про себе. Вона дає поради, перевірені на собі, і з задоволенням відповідає на попутні питання коментаторів.

У новому пості в Instagram Санта показала фото з ванній кімнаті, де позує у вафельному халаті кольору хакі.

"Мені дуже подобається дорослішати: люблю спостерігати як змінюється мій стиль, смаки і спосіб мислення. Люблю відкривати для себе все більше речей, які покращують якість життя", - зізналася Санта.

Вона розповіла, що в певний період життя її догляд за шкірою обличчя зводився до вмивання і сну. Але з кожним роком особі і тілу потрібно більше уваги, і зірка намагаюся його приділяти – адже це прояв любові до себе.

Санта Дімопулос в одному халаті з ванної дала важливу пораду жінкам: подобається дорослішати
⠀Санта Дімопулос дала поради по догляду за собою (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Якщо з салонними процедурами все зрозуміло (з цим допомагають розібратися фахівці), то з домашнім доглядом завжди були питання. Перепробувавши купу засобів, я переконалася: підбирати потрібно не по бренду і красивій баночці, а за складом", - уточнила вона.

Також Дімопулос дала деякі поради щодо підбору засобів для догляду за шкірою.

"Важливо, щоб в засобах по догляду за обличчям були присутні гіалуронова кислота, сквалан, пептиди, антиоксиданти і aha-кислоти. А також SPF, обов'язково окремим засобом. І важливо, щоб там не було сульфатів, парабенів, мінеральних масел. У догляді за шкірою потрібно розбиратися хоча б базово, точно також, як у спорті та їжі – щоб вибрати для себе те, що потрібно", - зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос розповіла про різницю у віці з чоловіком і відносинах в сім'ї.

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Санта Димопулос
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