Саша Чемеров і Бумбокс представили кліп на свій новий чуттєвий хіт

Група "Бумбокс" і Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) випустили нову спільну пісню "Любила". Музиканти розповіли про реліз, які труднощі у них виникали при записі, скільки було варіантів твору, про сенс та творчу колаборацію.

Чи зможе нинішній реліз після їх вибухового хіта "Тримай мене" стати спростуванням усталеного твердження, що в одну річку двічі не увійдеш,- покаже час. Самі музиканти зізнаються, що трек "Любила" тепер незмінно звучить в їх навушниках.

Як розповів Саша Чемеров, пісню "Любила" він почав писати в Лос-Анджелесі, і тоді вона називалася "1%".

"У мене в той період життя було багато випробувань, назва підходила ідеально. Сидиш на балконі в L.A. і пишеш пісню з розрахунком на дует - я одразу хотів, щоб в ній співав Андрій. Здається, я йому відправив демку, вокал під гітару, чи ми побачилися, я тоді приїхав на зйомки кліпу та застряг, але перша версія, яку я записав - це був соул з рнб, йому дуже сподобалася. А потім я зрозумів, що сильно змінився, й ті сингли, які випустив, мають з "Любила" мало спільного. Андрій запропонував переробити аранжування, за це взявся Дмитро Кувалін (гітарист Бумбоксу). Потім ми залучили Олександра Люлякін (барабанщика Бумбоксу), а потім і Павла Литвиненка (клавішника Бумбоксу). Стало зрозуміло, що це вже не дует Саші Чемерова і Андрія Хливнюка, а Саші Чемерова і Бумбоксу", - згадує рокер.

Андрій Хливнюк і Саша Чемеров записали нову пісню "Людила" (фото: facebook.com/sashachemerov)

Андрій Хливнюк: "Після суперхіта "Тримай мене" з Олександром Чемеровим я зарікся записуватись разом, розуміючи, що матеріал вийшов недосяжно крутим. Проте, минуло декілька років і Саша запропонував знову сісти в студію і накопичити щось більш ритмблюзове. Дописавши куплет і попрацювавши над аранжуванням з Дмитром Куваліним (гітаристом Бумбоксу), мені стало остаточно зрозуміло, що пісня "Любила" просто таки мусить жити в радіопросторі. Надзвичайно приємно, коли всі учасники запису - гурт, спеціально запрошені бек-вокалістки, звукорежисер - наспівують "вона любила, любила" ще декілька днів поспіль. Стане пісня "Любила" синглом, чи увійде до наших з Сашею альбомів - не важливо. В моїх навушниках на ранковій пробіжці вона вже незамінна"

Саша Чемеров: "Я переписував пісню "Любила" тричі. Точніше, перезаписував... У фінальній версії я не тільки співав, а й читав реп, що викликало захват у Андрія і менеджменту Бумбоксу. Ми вже готувалися затвердити майстер, коли я зрозумів, що моя читка - це реверанс у бік минулого, для цього аранжування реп не працює. І я переспівав цей фрагмент тексту в госпел-манері."

Відео: Саша Чемеров & Бумбокс - Любила

Лідер The Gitas і "Димна суміш" також розповів, що найскладнішим у пісні виявилося записати госпел-хор.

"Я знайшов трьох дівчат вокалісток, ми довго записувалися, думаю, їм було складно через мультижанровість пісні. Але ми не відступали - дописали свої вокали до вокалу дівчат, щоб акорд звучав багатшими - і ось, ми маємо госпел хор!" - зазначив Чемеров.

Також він сказав, що в пісні "Любила" Андрій Хливнюк написав другий куплет, а він - весь інший текст, включаючи приспів.

"Говорити про сенс пісні - справа невдячна. Для мене сенс цієї пісні в питанні: "А любить країна тебе так сильно, як ти її?" Сенс у тому, що надія є, нехай всього 1%, але є! Й звісно, це пісня про закоханість. Про що ще писати?" - ставить риторичне питання Чемеров.

Саша Чемеров та Андрій Хливнюк (фото: facebook.com/sashachemerov)