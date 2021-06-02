ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото "Друзів"

Новость на русском →
США, Середа 02 червня 2021 21:27
Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото "Друзів" Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Lite

Дженніфер Еністон, як і раніше, не може відійти від гучного проекту, який об'єднав акторський склад "Друзів". Емоційне і чутливе "повернення" викликало у шанувальників знаменитого серіалу хвилю позитиву і ностальгії. І схоже, не менше переживань було і у неї.

52-річна актриса запостила у своєму блозі кілька фото з бекстейджа, написавши, що вона досі "купається в морі любові".

Аткріса опублікувала кілька фото, зроблених під час зйомок. На одному вона робить селфі разом зі своїми колегами і друзями: Девідом Швіммером, Кортні Кокс, Меттом Лебланом, Лізою Кудроу і Меттью Перрі. На іншому знімку позують Девід Швіммер разом з відомою по всьому світу парою: Джастіном і Хейлі Бібер. Справа в тому, що популярний співак став одним із запрошених гостей цього епізоду, а дружина прийшла його підтримати. На ще одному фото вона позує з режисером Джеймсом Берроузом, який знімав перший сезон серіалу.

Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото &quot;Друзів&quot;Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото &quot;Друзів&quot;Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото &quot;Друзів&quot;Дженніфер Еністон зворушила мережу (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Нагадаємо, на шоу актори розповіли багато цікавої інформації, раніше невідомої. Так, Дженніфер Еністон і Девід Швіммер були закохані один в одного під час зйомок першого сезону шоу. А Кортні Кокс зізналася, що їй було важко вивчити текст, і вона весь час писала собі шпаргалки.

До слова, спеціальний випуск "Друзів" викликав також і хвилю критики. Багато шанувальників відзначили, що ажіотаж навколо проекту був невиправданим. А саме шоу вийшло не настільки цікавим і захоплюючим.

До слова, також Еністон під час запису інтерв'ю сказала багато теплих слів про свого екс-чоловіка Бреда Пітта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса модель дженнифер энистон
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Електросамокати - зло? Чому ніхто не любить "пішоходів на колесах" і як "рулять" у Європі
Електросамокати - зло? Чому ніхто не любить "пішоходів на колесах" і як "рулять" у Європі