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Все в зборі: Сінді Кроуфорд поділилася зворушливим фото з чоловіком і дорослими дітьми

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США, Середа 19 травня 2021 22:32
Все в зборі: Сінді Кроуфорд поділилася зворушливим фото з чоловіком і дорослими дітьми Сінді Кроуфорд з чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд обожнює свою сім'ю і часто ділиться фото з чоловіком і дітьми окремо. Але загальні знімки - справжня рідкість в її блозі.

Тож нове фото, зроблене для матеріалу американського Vogue, неймовірно порадувало шанувальників.

Спочатку Сінді поділилася досягненням своєї дочки, яка вперше прикрасила обкладинку одного з найпопулярніших жіночих модних журналів.

"Вітаю @kaiagerber з твоєю першою сольною обкладинкою американського Vogue. Твоя внутрішня і зовнішня краса сяє сьогодні і кожен день. Так пишаюся молодою жінкою, якою ти є, і рада бачити, як ти продовжуєш свій шлях. Думаю, всі ті часи, коли ми грали в "фотосесію" у мене в шафі, окупилися", - написала зворушливий пост мама.

Все в зборі: Сінді Кроуфорд поділилася зворушливим фото з чоловіком і дорослими дітьмиВсе в зборі: Сінді Кроуфорд поділилася зворушливим фото з чоловіком і дорослими дітьми

Сінді Кроуфорд з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

Після вона показала фото для глянцю, на якому позує вона сама з чоловіком Ренді і їх дітьми: 22-річним Преслі і 20-річною Кайєю. На ньому всі четверо грають в популярну настільну гру Дженга (Jenga) і виглядають неймовірно щасливими.

Шанувальники засипали знамените сімейство приємними словами, називаючи "прикладом для наслідування" і "наймилішими на світі". Що ж, важко посперечатися.

Раніше ми писали, що 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесіїі.

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