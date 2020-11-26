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Всі в зборі: Вікторія Бекхем зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 18:21
Всі в зборі: Вікторія Бекхем зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми Вікторія та Девід Бекхем з дітьми (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Зірка зачарувала мережу

Вікторія Бекхем показала новий сімейний знімок, на якому присутня вся її сім'я. На колажі позують Девід, сама Вікторія, Бруклін, Ромео, Харпер Севен і Круз. Всі вони сидять за столом, заставленим стравами, є тут і сомвол Дня подяки - ідейка. Саме цьому святу присвятила новий пост британська ікона стилю.

Всі в зборі: Вікторія Бекхем зворушила теплим родинним фото з чоловіком і дітьми
Вікторія порадувала новим фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"З Днем Подяки всіх, хто святкує сьогодні, від нашої сім'ї до вашої! Разом духом (і на цій фотографії ), хоча в цьому році ми не можемо бути разом особисто. Ми так вдячні за всі наші дивовижні спогади, залишені в США, і не можемо дочекатися, щоб знову приїхати (сподіваюся) найближчим часом. Поцілунки від усіх нас", - написала зірка.

У відповідь фанати приєдналися до привітань, а також висловили захоплення від теплого сімейного знімка. "Ви найкращі", "Спасибі за такий пост", "Сім'я", "Зі святом тебе і твою прекрасну сім'ю", "Клас", "Ви такі гарні", "Чудова сім'я", "Ви просто мета", - пишуть фолловери екс-"перчинки".

Раніше Вікторія захопила мережу своєю красою і молодістю на чесному селфі.

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