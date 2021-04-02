Скинула 15 кілограмів: Оля Цибульська розкрила секрет вражаючого схуднення

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що за минулий рік вона змогла схуднути на 15 кілограмів. Такого вражаючого результату артистці допомогло досягти інтервальне голодування, а також збалансоване харчування.

Серед безлічі дієт Оля обрала саме інтервальне голодування за схемою 16/8 - тобто протягом 16 годин ви нічого не їсте, а решту 8 годин харчуєтеся.

До цього методу Цибульська підійшла з особливою відповідальністю – в період, коли не можна вживати їжу, знаменитість навіть не п'є воду.

За словами артистки, вона взагалі нічого не їсть після 19:00.

Оля Цибульська схудла на 15 кілограмів (фото: instagram.com/cybulskaya)

А щоб не відчувати себе голодною протягом дня і не зриватися на калорійні перекуси, співачка навчилася їсти п'ять разів на день - три основних прийому їжі і два перекуси.

Оля Цибульська розкрила свій секрет схуднення (відео: Youtube)

До речі, крім Олі Цибульської, на інтервальному голодуванні худнули також такі зірки, як Слава Камінська та Санта Дімопулос.