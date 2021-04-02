Скинула 15 кілограмів: Оля Цибульська розкрила секрет вражаючого схуднення
Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що за минулий рік вона змогла схуднути на 15 кілограмів. Такого вражаючого результату артистці допомогло досягти інтервальне голодування, а також збалансоване харчування.
Своїми секретами схуднення вона поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".
Серед безлічі дієт Оля обрала саме інтервальне голодування за схемою 16/8 - тобто протягом 16 годин ви нічого не їсте, а решту 8 годин харчуєтеся.
До цього методу Цибульська підійшла з особливою відповідальністю – в період, коли не можна вживати їжу, знаменитість навіть не п'є воду.
За словами артистки, вона взагалі нічого не їсть після 19:00.
Оля Цибульська схудла на 15 кілограмів (фото: instagram.com/cybulskaya)
А щоб не відчувати себе голодною протягом дня і не зриватися на калорійні перекуси, співачка навчилася їсти п'ять разів на день - три основних прийому їжі і два перекуси.
Оля Цибульська розкрила свій секрет схуднення (відео: Youtube)
До речі, крім Олі Цибульської, на інтервальному голодуванні худнули також такі зірки, як Слава Камінська та Санта Дімопулос.
Раніше Оля Цибульська зізналася, що для того, щоб не переїдати, вона роздрукувала своє фото зі зйомки, де видно її зайву вагу, і повісила його на холодильнику.
"Як тільки після 19:00 рука тягнеться до дверцят холодильника, я дивлюся на себе і розумію, що не хочу більше бути такою", – пояснила Ольга Цибульська. За словами співачки, потрібно ставитися до свого організму з любов'ю, тоді ви перестаєте запихати в нього всяку гидоту.