Збулася ще одна мрія: Аліна Гросу з близьким другом обзавелися кільцями (відео)
Українська співачка Аліна Гросу підігріла чутки про свій роман з російським актором і режисером Романом Полянським, з яким вирушила на відпочинок у Карпати на новорічні-різдвяні свята. Дівчина показала на відео кільця на своїй і його пальцях, виготовлені власноруч.
Виконавиця опублікувала ролик у своєму Instgram про похід на ювелірний майстер-клас.
Зараз Аліна, яка нещодавно пережила розлучення, активно публікує кадри в мережі з гірськолижного курорту "Буковель", де проводить час разом із Полянським. Робити кільця пара також вирушила разом.
Аліна Гросу і Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
"Стерли пальці, спалили стіл, бачили золотий пил і все заради результату! Шалено люблю щось створювати, майструвати і чогось нового навчатися!" - написала співачка.
Також Гросу показала милий кадр, як її руку ніжно погладжує рука бойфренда. На пальцях у них красуються новенькі кільця hand-made.
"Збулася ще одна мрія", - зазначила артистка.
Відео: Аліна Гросу показала ювелірний майстер-клас з виготовлення кілець
У мережі захоплюються роликом з кільцями та майстерністю Аліни, яку також обсипають привітаннями.
- Напевно це любов
- Це обручки?
- Ви у нас ще й ювелір?!
- Як мило
- Класно
- Вітаю!
- Справа майстра боїться. Дуже схожі на мої улюблені прикраси. Добре вийшло.
Раніше ми писали про те, що Аліна Гросу призналась, чим займалася на зимових канікулах.