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Знову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером

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Великобританія, Понеділок 20 вересня 2021 18:24
Знову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

Схоже, особисте життя британської співачки Адель налагодилося. З тих пір як в 2019-му році зірка розлучилася з чоловіком, батьком своєї дитини - Саймоном Коннекі, її багато разів підозрювали в романах. Але всі вони виявлялися фейковими.

І ось нарешті знаменитість розповіла про щасливі зміни, запостивши спільне фото з новим нареченим.

Про те, що у знаменитої співачки роман з Річем Полом - знаменитим спортивним агентом, статок якого оцінюється в 46 мільйонів доларів, інсайдери заговорили ще влітку. Але Адель воліла приховувати цей факт. Тепер же вона, схоже, впевнена в своїх почуттях і готова розповідати про нову главу свого життя.

Днями співачка поділилася спільним знімком з Річем, який був зроблений на світському івенті. Адель вибрала для заходу розкішний образ: чорно-біле плаття з пишною обробкою і декольте, яке підкреслило її струнку фігуру. Завершили образ великі золоті сережки з перлами, а також гладка укладака і яскравий макіяж.

Знову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонеромЗнову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонеромЗнову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером

Адель зі своїм новим коханим (фото: instagram.com/adele)

Коханий дівчини був у класичному костюмі. На фото пара позує, обнявшись і мило посміхаючись. Підпис щаслива співачка зробила красномовний, щоб ніхто не засумнівався в романтичному підтексті її поста: поставила емодзі у вигляді сердечка.

До слова, чоловік займає дев'яте місце в рейтингу топ-10 найбільш забезпечених спортивних агентів у світі, за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, Адель довгий час не могла прийти до тями після розставання з екс-чоловіком і зізнавалася, що вона самотня.

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