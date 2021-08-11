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Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання

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Середа 11 серпня 2021 13:42
Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання Слава Камінська з екс - чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Камінська вміє майстерно заінтригувати шанувальників. Так, зірка вирушила на відпочинок з дітьми-погодками сином Леонардом і донькою Лаурою в Одесу, але компанію їм склав також таємничий чоловік. Незабаром стало ясно, що супутником співачки виявилася... її екс-чоловік Едгар Камінський. Він сам звів нанівець всю інтригу колишньої дружини, заявивши про старт сімейного відпочинку в своєму особистому фотоблозі. Тепер Слава не приховує, що весела сім'я разом проводить час в Одесі і показує, як вони відпочивають біля моря.

В Instagram-акаунті артистки з'явилися кумедні знімки з колишнім і їх двома чарівними дітьми.

Сімейство вирушило в місцевий аквапарк, де не тільки малюки, а й їхні батьки вдосталь попустували. Поки тато катався з докою і сином, Слава робила селфі, на якому здалася без грама макіяжу, зате усміхнена і щаслива.

"Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими. PS: хто кого сьогодні ушатав. Ми з Едгаром досі не зрозуміли", - підписала веселий сімейний кадр співачка.

Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання

Слава з екс-чоловіком і дітьми відпочиває в Одесі (фото: instagram.com/babaslavka)

"Вони у вас нереально красиві і талановиті. Клас", - відреагувала на знімок дружина Володимира Остапчука, Христина. "Клас", - залишила коментар мама Едгара і бабуся Леонарда і Лаури, Людмила.

Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання

Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання

Щаслива Камінська з колишнім і дітьми попустувала в Одесі та підігріла чутки про возз'єднання

Едгар із задоволенням проводить час з сином і донькою (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Шанувальники співачки прийшли в захват від спостереження сімейної ідилії і заговорили про возз'єднання зіркової сім'ї.

  • Будьте щасливі, ви такі суперськи батьки і просто бомбезні красунчики. Любові вам і возз'єднання
  • Сподіваюся, що зійдетеся! Такі діти чудові, а ви разом просто вогонь
  • Як приємно, всіх вас знову бачити разом. Щиро бажаю щастя Вашій родині
  • Помириться. Ви класна пара!
  • У Вас дуже красиві дітки .... Не зупиняйтеся
  • Справжня сім'я, рада бачити вас разом
  • Дай Бог і Всесвіт сім'я воз'єднатися, вони дуже шалено красива сім'я і пара
  • Класна сімейка

На особистій сторінці Едгар зазначив, що ще 4 дні проведе з сдітьми і колишньою дружиною, а вже в понеділок повернеться до роботи в Києві.

Нагадаємо, що раніше Едгар Камінський розповів, що його ображає в діях колишньої дружини після розлучення і як складається їх подальше спілкування.

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