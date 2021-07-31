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Щаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по Ісландії

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Ісландія, Субота 31 липня 2021 19:32
Щаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по Ісландії Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль вирушила у відпустку разом з 12-річним сином Веніаміном, при цьому вона вибрала дуже незвичайне місце - магічну Ісландію. Вони подорожують по країні, милуючись мальовничими водоспадами і гейзерами і насолоджуючись товариством один одного.

Атмосферними фото і відео з поїздки артистка поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Тіна з сином відвідує не тільки архітектурні пам'ятники, але милується природою і пейзажами, і навіть побачили вулкан.

На всіх фото зірка позує без макіяжу, з розпатланим вітром волоссям і щасливою посмішкою. Вона не так вже й часто проводить час з сином, адже він живе і вчиться у Великобританії.

Щаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по ІсландіїЩаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по ІсландіїЩаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по ІсландіїЩаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по ІсландіїЩаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по Ісландії

Тіна Кароль з сином відкрили для себе Ісландію (фото: instagram.com/tina_karol)

Також вони взяли участь у незвичайній забаві, яку зняли на відео - Тіна і Веня метали сокири в спеціальну мішень. До слова, співачка виявилася вельми влучною!

Шанувальники радіють за улюблену артистку і захоплюються її натуральною красою.

  • Веня такий вже великий, мамина радість і гордість
  • Дивлюся всі сторіс Тиночки в ці дні! Така краса, стільки радості і натхнення. Приголомшливі вони
  • Тіна красуня
  • Без макіяжу взагалі вогонь
  • Такі милі

Нагадаємо, раніше томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте у відвертому вбранні.

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