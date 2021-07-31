Щаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по Ісландії

Українська співачка Тіна Кароль вирушила у відпустку разом з 12-річним сином Веніаміном, при цьому вона вибрала дуже незвичайне місце - магічну Ісландію. Вони подорожують по країні, милуючись мальовничими водоспадами і гейзерами і насолоджуючись товариством один одного.

Атмосферними фото і відео з поїздки артистка поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Тіна з сином відвідує не тільки архітектурні пам'ятники, але милується природою і пейзажами, і навіть побачили вулкан.

На всіх фото зірка позує без макіяжу, з розпатланим вітром волоссям і щасливою посмішкою. Вона не так вже й часто проводить час з сином, адже він живе і вчиться у Великобританії.

Тіна Кароль з сином відкрили для себе Ісландію (фото: instagram.com/tina_karol)

Також вони взяли участь у незвичайній забаві, яку зняли на відео - Тіна і Веня метали сокири в спеціальну мішень. До слова, співачка виявилася вельми влучною!

Шанувальники радіють за улюблену артистку і захоплюються її натуральною красою.