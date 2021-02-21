Щаслива дівчинка: Санта Дімопулос похвалилася першою машиною своєї дочки
Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала перше авто своєї дочки Софії, якій зараз 1, 5 року. Судячи з посту у соцмережі Санти, свій шикарний подарунок дівчинка отримала на День святого Валентина від тата.
Дімопулос запостила знімок у своєму Instagram.
На фото Софія стоїть біля особистого "Мерседеса", такого ж маленького, як і вона сама. Авто - мрія кожної дитини з кульками "Я люблю тебе", здається, сподобалося дитині. Вона позує біля своєї першої машини в зеленому костюмі і зі смішною зачіскою.
"Дівчата, нехай ваші хлопчики завжди вас балують", - зробила підпис Дімопулос.
Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)
Фолловери захопилися тим, як сильно тато любить свою дитину.
- Германа такий же, ми думали за вами заїхати на побачення!
- Такими ж, тільки справжніми! Всім за віком, Софі відмінно поєднується з машинкою
- Ось це тато любить Софушку!
Нагадаємо, Санта Дімопулос захопила красою на кінній прогулянці: вишукана наїзниця.