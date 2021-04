Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику

На днях знаменитість анонсувала шанувальникам, що планує запустити своє реаліті-шоу "Дівчата рулять" - і ось вже перейшла від слів до справи.

Настя виклала фото, на якому зображена за столиком в кафе. Вона позує в стильному капелюсі коричневого кольору і білосніжній oversize-сорочці. На обличчі у співачки ніжний, майже непомітний макіяж і виглядає вона дуже задоволеною.

"Hello from my beloved Tulum, готуємо для вас багато красивого, справжнього і щирого. Мабуть, це одне з найбільш спонтанних рішень у моєму житті, але перебуваючи зараз тут, я розумію, що воно того варте. Залишилося зовсім трохи, і я вам покажу першу серію мого реаліті", - поділилася з фанатами Каменських.

Пізніше зірка опублікувала ще пару кадрів, зроблених на березі океану. Настя позувала босоніж на білому пісочку в стильному літньому аутфиті - міні-спідниці і топі світло-зеленого кольору в дрібний принт. Вона радісно розкинула руки і щасливо посміхається.

"Режим перезавантаження", - підписала фото співачка.

Настя Каменських захопила красою на фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі не пройшли повз і залишили артистці багато коментарів.