ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику

Новость на русском → Тулум, Мексика, П'ятниця 02 квітня 2021 09:48
Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Популярна українська співачка Настя Каменських дещо несподівано полетіла в Мексику, де вони з чоловіком Потапом дуже люблять відпочивати. Однак цього разу зірка вирушила до океану без чоловіка, зате в компанії мами і подруг.

У своєму Instagram артистка поділилася яскравими фото з мексиканського міста Тулум, а також розкрила причину поїздки - зйомки власного реаліті-шоу.

На днях знаменитість анонсувала шанувальникам, що планує запустити своє реаліті-шоу "Дівчата рулять" - і ось вже перейшла від слів до справи.

Настя виклала фото, на якому зображена за столиком в кафе. Вона позує в стильному капелюсі коричневого кольору і білосніжній oversize-сорочці. На обличчі у співачки ніжний, майже непомітний макіяж і виглядає вона дуже задоволеною.

Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику

"Hello from my beloved Tulum, готуємо для вас багато красивого, справжнього і щирого. Мабуть, це одне з найбільш спонтанних рішень у моєму житті, але перебуваючи зараз тут, я розумію, що воно того варте. Залишилося зовсім трохи, і я вам покажу першу серію мого реаліті", - поділилася з фанатами Каменських.

Пізніше зірка опублікувала ще пару кадрів, зроблених на березі океану. Настя позувала босоніж на білому пісочку в стильному літньому аутфиті - міні-спідниці і топі світло-зеленого кольору в дрібний принт. Вона радісно розкинула руки і щасливо посміхається.

"Режим перезавантаження", - підписала фото співачка.

Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в МексикуЩаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику

Настя Каменських захопила красою на фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі не пройшли повз і залишили артистці багато коментарів.

  • сильно гарна
  • Настюша апаснасть
  • Бомба - немає слів
  • Ось справді щаслива жінка, видно по очах
  • Незаконно бути такою гарною!
  • Шалено чекаю
  • Мила, сексуальна, красива, приголомшлива, суцільна чарівність!
  • Чекаємо з нетерпінням Настюш, спасибі що радуєте нас новими відео блогами. Ви найкраща! Люблю!
  • Дуже тепла фотографія. І вам Настя це теплота йде!!!
  • Як завжди, на висоті! шикарна

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу образом сексапільної домогосподарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських певец
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов розповів, які мутовані штами коронавірусу курсують в Україні
Степанов розповів, які мутовані штами коронавірусу курсують в Україні