Щаслива Настя Каменських розкрила причину спонтанної поїздки в Мексику
Популярна українська співачка Настя Каменських дещо несподівано полетіла в Мексику, де вони з чоловіком Потапом дуже люблять відпочивати. Однак цього разу зірка вирушила до океану без чоловіка, зате в компанії мами і подруг.
У своєму Instagram артистка поділилася яскравими фото з мексиканського міста Тулум, а також розкрила причину поїздки - зйомки власного реаліті-шоу.
На днях знаменитість анонсувала шанувальникам, що планує запустити своє реаліті-шоу "Дівчата рулять" - і ось вже перейшла від слів до справи.
Настя виклала фото, на якому зображена за столиком в кафе. Вона позує в стильному капелюсі коричневого кольору і білосніжній oversize-сорочці. На обличчі у співачки ніжний, майже непомітний макіяж і виглядає вона дуже задоволеною.
"Hello from my beloved Tulum, готуємо для вас багато красивого, справжнього і щирого. Мабуть, це одне з найбільш спонтанних рішень у моєму житті, але перебуваючи зараз тут, я розумію, що воно того варте. Залишилося зовсім трохи, і я вам покажу першу серію мого реаліті", - поділилася з фанатами Каменських.
Пізніше зірка опублікувала ще пару кадрів, зроблених на березі океану. Настя позувала босоніж на білому пісочку в стильному літньому аутфиті - міні-спідниці і топі світло-зеленого кольору в дрібний принт. Вона радісно розкинула руки і щасливо посміхається.
"Режим перезавантаження", - підписала фото співачка.
Настя Каменських захопила красою на фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі не пройшли повз і залишили артистці багато коментарів.
- сильно гарна
- Настюша апаснасть
- Бомба - немає слів
- Ось справді щаслива жінка, видно по очах
- Незаконно бути такою гарною!
- Шалено чекаю
- Мила, сексуальна, красива, приголомшлива, суцільна чарівність!
- Чекаємо з нетерпінням Настюш, спасибі що радуєте нас новими відео блогами. Ви найкраща! Люблю!
- Дуже тепла фотографія. І вам Настя це теплота йде!!!
- Як завжди, на висоті! шикарна
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу образом сексапільної домогосподарки.