Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками
Леся Нікітюк не тільки популярна ведуча і народна улюблениця, але ще й успішний блогер. Про це саме за себе говорить число підписників в її фотоблозі. Леді Ле вміє побалувати фоловерів цікавим контентом - ефектними фото і підписами з гумором, які змушують сміятися навіть найсерйозніших. Наприклад, нещодавно вона з'явилася в компанії головного героя проекту "Холостяк 11" Михайла Заливако і заітгригувала шанувальників. Тепер же Леся дала їм вагомий привід для радості.
Ведуча похвалилася в Instagram своїм досягненням.
Так, число підписників телезірки перевалило за цифру 3,7 млн! Вона вирішила яскраво відзначить це і опублікувала ефектне фото у вишиванці і джинсах. В руках щаслива Леді Ле тримає кульки у вигляді цифр 3 і 7. Це якраз і заплутало фолловерів ведучої.
"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, моє ком'юніті, нас 3.7 млн. Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую квартиру, машину і по мільйону доларів", - пообіцяла в пориві емоцій ведуча.
Леся Нікітюк заплутала шанувальників (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Після того, як на Леді Ле раптово посипалися привітання з днем народження, вона вирішила внести уточнення в коментарях.
"А чого мене всі з Днем Народження вітають? Хіба незрозуміло написано?"- обурилася Леся.
Скріншот коментаря
Віддані фоловери Леді Ле запевнили, що вони правильно зрозуміли її посил і завалили ведучу компліментами, а також похвалили її ефектну вишиванку.
- Ну, судячи з коментарів, можна зрозуміти, що народ взагалі не читає, що написано під фото
- Це ж під фоткою букви читати треба... До чого зайве перенапруження
- Я теж подумала що це занадто багато
- Вже готувалася писати, що виглядаєте ніяк не на 37
- На 37 років Ви ну ніяк не виглядаєте
- Я думала 37 років, і подумала - не може бути
- Стоп, день народження начебто 19 жовтня, а потім дійшло
- Ось такі неуважні фанати і підписники у Лесі Іванівни. Адже день народження у неї 19 жовтня, і їй всього лише 33 рочки
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася нескінченними ногами і показала весняну Одесу.