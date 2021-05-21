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Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками

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П'ятниця 21 травня 2021 11:32
Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк не тільки популярна ведуча і народна улюблениця, але ще й успішний блогер. Про це саме за себе говорить число підписників в її фотоблозі. Леді Ле вміє побалувати фоловерів цікавим контентом - ефектними фото і підписами з гумором, які змушують сміятися навіть найсерйозніших. Наприклад, нещодавно вона з'явилася в компанії головного героя проекту "Холостяк 11" Михайла Заливако і заітгригувала шанувальників. Тепер же Леся дала їм вагомий привід для радості.

Ведуча похвалилася в Instagram своїм досягненням.

Так, число підписників телезірки перевалило за цифру 3,7 млн! Вона вирішила яскраво відзначить це і опублікувала ефектне фото у вишиванці і джинсах. В руках щаслива Леді Ле тримає кульки у вигляді цифр 3 і 7. Це якраз і заплутало фолловерів ведучої.

"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, моє ком'юніті, нас 3.7 млн. Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую квартиру, машину і по мільйону доларів", - пообіцяла в пориві емоцій ведуча.

Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками

Леся Нікітюк заплутала шанувальників (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Після того, як на Леді Ле раптово посипалися привітання з днем народження, вона вирішила внести уточнення в коментарях.

"А чого мене всі з Днем Народження вітають? Хіба незрозуміло написано?"- обурилася Леся.

Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками

Скріншот коментаря

Віддані фоловери Леді Ле запевнили, що вони правильно зрозуміли її посил і завалили ведучу компліментами, а також похвалили її ефектну вишиванку.

  • Ну, судячи з коментарів, можна зрозуміти, що народ взагалі не читає, що написано під фото
  • Це ж під фоткою букви читати треба... До чого зайве перенапруження
  • Я теж подумала що це занадто багато
  • Вже готувалася писати, що виглядаєте ніяк не на 37
  • На 37 років Ви ну ніяк не виглядаєте
  • Я думала 37 років, і подумала - не може бути
  • Стоп, день народження начебто 19 жовтня, а потім дійшло
  • Ось такі неуважні фанати і підписники у Лесі Іванівни. Адже день народження у неї 19 жовтня, і їй всього лише 33 рочки

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася нескінченними ногами і показала весняну Одесу.

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