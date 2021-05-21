Щаслива Нікітюк потрапила в конфуз: їй довелося пояснюватися з шанувальниками

Леся Нікітюк не тільки популярна ведуча і народна улюблениця, але ще й успішний блогер. Про це саме за себе говорить число підписників в її фотоблозі. Леді Ле вміє побалувати фоловерів цікавим контентом - ефектними фото і підписами з гумором, які змушують сміятися навіть найсерйозніших. Наприклад, нещодавно вона з'явилася в компанії головного героя проекту "Холостяк 11" Михайла Заливако і заітгригувала шанувальників. Тепер же Леся дала їм вагомий привід для радості.

Так, число підписників телезірки перевалило за цифру 3,7 млн! Вона вирішила яскраво відзначить це і опублікувала ефектне фото у вишиванці і джинсах. В руках щаслива Леді Ле тримає кульки у вигляді цифр 3 і 7. Це якраз і заплутало фолловерів ведучої.

"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, моє ком'юніті, нас 3.7 млн. Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую квартиру, машину і по мільйону доларів", - пообіцяла в пориві емоцій ведуча.

Леся Нікітюк заплутала шанувальників (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Після того, як на Леді Ле раптово посипалися привітання з днем народження, вона вирішила внести уточнення в коментарях.

"А чого мене всі з Днем Народження вітають? Хіба незрозуміло написано?"- обурилася Леся.

Скріншот коментаря

Віддані фоловери Леді Ле запевнили, що вони правильно зрозуміли її посил і завалили ведучу компліментами, а також похвалили її ефектну вишиванку.