Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді
Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочиває в сонячному Таїланді. Пара захопила з собою і старшого спільного сина Івана, щоб хлопчик також міг насолодитися подорожжю в екзотичну країну.
Ведучі діляться барвистими фотоісторіями в Instagram і показують свої відпускні будні.
Так, Катя поніжилася на пляжі і показала фігуру в чорному бікіні. Захід сонця в Таїланді вразив ведучу і вона зробила чимало фото і відео цього красивого природного явища. Також не обійшлося без селфі з чоловіком.
"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", - підписала атмосферні кадри Катя. Шанувальники оцінили чаровуючі пейзажі.
- Вау! Який кадр, і захід в оптиці супер! Дуже гармонійна пара
- Як красиво
- Ви неймовірні
- Романтично
- Ви супер
- Краса неймовірна!
Юрій, у свою чергу, показав захоплюючу екскурсію до Пхукет, де разом з дружиною фотографувався на фоні сорокап'ятиметрової мармурової статуї Будди – однієї з головних визначних пам'яток регіону. На одному з кадрів Юрій позує разом з сином Іваном.
Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином відвідали храм Великого Будди (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Юрій з Катею і сином з цікавістю вивчали місцеві визначні пам'ятки і околиці храму Великого Будди. Вони відвідали в храмі невеликий музей з фотографіями будівництва, а також подивилися макет храму в закінченому вигляді. Навколо його стоять чаші, в кожну з яких потрібно покласти по монетку на удачу, що із задоволенням і зробили Юрій і Ваня.
Юрій прийшов у захват від храму Великого Будди в Пхукеті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Величне місце!"- коротко і ємко підписав фотосесію біля Великого Будди шоумен.
А ось друзі і куми Каті і Юрія, Потап і Настя Каменських відпочивають в Мексиці. До них цього разу приєдналися Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, для яких подорож в загадковий Тулум в новинку.