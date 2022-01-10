ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Новость на русском →
Таїланд, Понеділок 10 січня 2022 09:57
Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочиває в сонячному Таїланді. Пара захопила з собою і старшого спільного сина Івана, щоб хлопчик також міг насолодитися подорожжю в екзотичну країну.

Ведучі діляться барвистими фотоісторіями в Instagram і показують свої відпускні будні.

Так, Катя поніжилася на пляжі і показала фігуру в чорному бікіні. Захід сонця в Таїланді вразив ведучу і вона зробила чимало фото і відео цього красивого природного явища. Також не обійшлося без селфі з чоловіком.

"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", - підписала атмосферні кадри Катя. Шанувальники оцінили чаровуючі пейзажі.

  • Вау! Який кадр, і захід в оптиці супер! Дуже гармонійна пара
  • Як красиво
  • Ви неймовірні
  • Романтично
  • Ви супер
  • Краса неймовірна!

Юрій, у свою чергу, показав захоплюючу екскурсію до Пхукет, де разом з дружиною фотографувався на фоні сорокап'ятиметрової мармурової статуї Будди – однієї з головних визначних пам'яток регіону. На одному з кадрів Юрій позує разом з сином Іваном.

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином відвідали храм Великого Будди (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій з Катею і сином з цікавістю вивчали місцеві визначні пам'ятки і околиці храму Великого Будди. Вони відвідали в храмі невеликий музей з фотографіями будівництва, а також подивилися макет храму в закінченому вигляді. Навколо його стоять чаші, в кожну з яких потрібно покласти по монетку на удачу, що із задоволенням і зробили Юрій і Ваня.

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Юрій прийшов у захват від храму Великого Будди в Пхукеті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Величне місце!"- коротко і ємко підписав фотосесію біля Великого Будди шоумен.

А ось друзі і куми Каті і Юрія, Потап і Настя Каменських відпочивають в Мексиці. До них цього разу приєдналися Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, для яких подорож в загадковий Тулум в новинку.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний
У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний