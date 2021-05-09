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Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: "не думала, що буду мамою трьох"

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 15:05
Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: "не думала, що буду мамою трьох" Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча відпочиває з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном в Туреччині і насолоджується безтурботним проведенням часу – ведуча чекає третього малюка. Вона довго приховувала новину про поповнення в родині, але її секрет видала Оля Полякова. Тепер щаслива телезірка не ховає щасливі очі, а ось животик воліє приховувати за об'ємними і легкими вбраннями.

Так, 9 травня в Україні відзначають День матері. З такого приводу Катя написала зворушливий пост в Instagram.

Катя показала три покоління жінок у своїй родині - маму, бабусю, фото якої вперше з'явилося у фотоблозі ведучої, а також опублікувала свої фото з синами – Іваном та Іллею.

Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: &quot;не думала, що буду мамою трьох&quot;

Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: &quot;не думала, що буду мамою трьох&quot;

Катя показала фото з синами (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча вперше засвітила обличчя молодшого хлопчика, якого ретельно ховала. Ваня цілує маму, яка сидить на палубі яхти в легкій білій сукні-туніці.

"З Днем Матері всіх, чиє головне ім'я "мама". Мама вміє все на світі - і забрати будь-який конструктор,і розрулити найскладнішу логістику, і сказати вчасно потрібні слова, або вчасно вміти промовчати, мама обійме і заспокоїть, і все швидко стане на свої місця. Я бажаю всім мамам сил, витримки і натхнення. А ще великих радощів від всіх здобутків наших дітей. У нашій родині три покоління мам, і я дякую мамі і бабусі за всі недоспані ночі, терпіння і любов. Ніколи не думала, що буду мамою трьох", – зізналася ведуча.

Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: &quot;не думала, що буду мамою трьох&quot;

Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: &quot;не думала, що буду мамою трьох&quot;

Щаслива Осадча засвітила обличчя молодшого синочка: &quot;не думала, що буду мамою трьох&quot;

Катя поділилася рідкісними фото з мамою і вперше показала бабусю (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вітаємо нашу мамусю",– залишив коментар гордий і щасливий Юрій.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча покаталася на SUP-дошці.

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