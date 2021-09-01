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Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками

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Середа 01 вересня 2021 11:34
Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

В останній день літа, 31 серпня зіркова пара Катя Осадча і Юрій Горбунов вирішили згадати кращі його моменти і поділилися з шанувальниками атмосферними і зворушливими кадрами, на яких показали і своїх синів.

Яскраві сімейні фото Катя і Юра виклали на своїх сторінках в Instagram.

Так, Осадча опублікувала сонячні знімки з басейну, на яких зображена ще вагітною молодшим синочком - нагадаємо, малюк з'явився на світ 19 серпня. Його ім'я батьки поки що не розкривають.

Теледіва позувала, сидячи на бортику басейну в цілісному білому купальнику і піднімаючи рукою бризки. На ще одному фото Катя пустує у воді зі старшим сином від Горбунова Іваном, посилаючи йому повітряний поцілунок.

Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочкамиЩаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками

Катя Осадча поділилася яскравими літніми кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок, польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведуча.

Горбунов теж порадував шанувальників сімейними кадрами - так, він виклав знімок з дружиною і новонародженим синочком, якого щасливий тато ніжно тримає на руках.

Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками

Також шоумен показав фото зі старшим Іваном і ніжний поцілунок з коханою Катею.

Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочкамиЩаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками

Юрій Горбунов зворушив сімейними знімками з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - підписав кадри ведучий.

Підписники засипали пару розчуленими коментарями.

  • Найкращі....так тримати. Дівчинку замовляємо всією країною Вам
  • Скільки трепету любові в очах Юри і Каті! Здоров'я!!!
  • Тут живе щастя. Такі райдужні і світлі
  • Щаслива сім'я .
  • Щасливі до безтями!
  • Очі у Юри неймовірні! Сама ніжність
  • Ви чарівні. Я би вам дала звання - найзакоханішої парі України
  • Які ж ви милі!
  • Ви такі класні і щасливі, радію за Вас. Здоров'я Вам і Вашим малюкам
  • Неймовірно красиві кадри. Щирі
  • Катя, ви тут зовсім на себе не схожа. Такий шарм, така неймовірна

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розговорився про старшого сина і відносини братиків.

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