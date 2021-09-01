Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками
В останній день літа, 31 серпня зіркова пара Катя Осадча і Юрій Горбунов вирішили згадати кращі його моменти і поділилися з шанувальниками атмосферними і зворушливими кадрами, на яких показали і своїх синів.
Так, Осадча опублікувала сонячні знімки з басейну, на яких зображена ще вагітною молодшим синочком - нагадаємо, малюк з'явився на світ 19 серпня. Його ім'я батьки поки що не розкривають.
Теледіва позувала, сидячи на бортику басейну в цілісному білому купальнику і піднімаючи рукою бризки. На ще одному фото Катя пустує у воді зі старшим сином від Горбунова Іваном, посилаючи йому повітряний поцілунок.
Катя Осадча поділилася яскравими літніми кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)
"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок, польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведуча.
Горбунов теж порадував шанувальників сімейними кадрами - так, він виклав знімок з дружиною і новонародженим синочком, якого щасливий тато ніжно тримає на руках.
Також шоумен показав фото зі старшим Іваном і ніжний поцілунок з коханою Катею.
Юрій Горбунов зворушив сімейними знімками з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - підписав кадри ведучий.
Підписники засипали пару розчуленими коментарями.
- Найкращі....так тримати. Дівчинку замовляємо всією країною Вам
- Скільки трепету любові в очах Юри і Каті! Здоров'я!!!
- Тут живе щастя. Такі райдужні і світлі
- Щаслива сім'я .
- Щасливі до безтями!
- Очі у Юри неймовірні! Сама ніжність
- Ви чарівні. Я би вам дала звання - найзакоханішої парі України
- Які ж ви милі!
- Ви такі класні і щасливі, радію за Вас. Здоров'я Вам і Вашим малюкам
- Неймовірно красиві кадри. Щирі
- Катя, ви тут зовсім на себе не схожа. Такий шарм, така неймовірна
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розговорився про старшого сина і відносини братиків.