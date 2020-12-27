ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьми

Новость на русском → Неділя 27 грудня 2020 11:49
Щаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьми Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Світлана Тарабарова - двічі мама, так що всі свята в її родині - це не тільки зустрічі з рідними і друзями, але ще й турбота про дітей. Тільки коли вони трохи підросли, співачка зізналася, що повернула собі підбори - і знову відчула себе красивою жінкою. Наприклад, Тарабарова демонструє стильний лук, який можна спробувати повторити, щоб виглядати стильно на вечірці.

На днях Світлана разом з чоловіком і дітьми відзначили Різдво - Тарабарова порадувала затишними знімками біля ялинки з компанії рідних людей. На одному фото вони обіймаються з чоловіком, на іншому - співають з гостями під гітару, в центрі - малий Іван, гарно прибраний стіл і веселі посмішки, співачка просто заворожила своїм постом шанувальників!

"Мрію про міцне здоров'я для шкірного з нас,
зустрічей з друзями без страху,
музики і теплих емоцій.
Нехай наші бажання здійснюються!
Merry Christmas!", - написала співачка під фото.

Щаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьмиЩаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьми

  • По-моєму ідеальне привітання в наш час
  • Нехай так і буде! З Різдвом
  • Просто иолодець. Живіть і насолоджуйтесь життям
  • Які неймовірні фото

Фаната залишилися в захваті від таких фото, вони поспішили засипати всю сім'ю компліментами і побажати один одному щасливих свят.

Щаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьмиЩаслива родина: Світлана Тарабарова захопила шанувальників різдвяними фото з чоловіком і дітьмиСвітлана Тарабарова бажає усім радісного Різдва (фото: instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова - із активний мам, сама на зйомках, старшу дитину відправила тренуватися в зал, ще й дочку з чоловіком не забуває фотографувати і виставляти в соцмережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Світлана Тарабарова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства, - ВООЗ
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства, - ВООЗ