Щаслива і засмагла: Джамала захопила ефектним літнім луком
Джамала разом з сім'єю і друзями насолоджується відпочинком на єгипетському курорті Марса Алам, який вона дуже любить. При цьому співачка не забуває і про схуднення - вона все ще приходить у форму після других пологів. Навіть у відпустці зірка відвідує спортзал, а також стежить за харчуванням - що не заважає їй прекрасно проводити час і влаштовувати яскраві фотосети.
У своєму Instagram Джамала поділилася яскравими фото в стильній сукні, а заодно і похвалилася схудлою фігурою і красивою засмагою.
Виконавиця позувала в ефектній міні-сукні з довгими рукавами і пишною спідницею відтінку пудрова троянда.
Вона приймала красиві пози під пальмами, а також на тлі мальовничих сходів.
Артистка вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.
Джамала похвалилася стильним літнім образом в Єгипті (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Мовчати — це не про нас!
Я — грім, ви — хвиля.
Тримала в собі весь час, та вже відпустила.
Пам’ятаєте? Вже завтра, 23 квітня, світ побачить 5:45!" - анонсувала нову пісню Джамала.
У розділі сторіз свого аккаунта вона також опублікувала кілька кадрів в злитому чорному купальнику з пікантним вирізом спереду. Варто відзначити, що фігура зірки виглядає помітно схудлою і підтягнутою.
Схудла Джамала показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/jamalajaaa)
У коментарях фоловери не стали скупитися на компліменти для співачки.
- Чудовий колір сукні. Чекаємо прем'єру.
- Як же вам пасує літо
- Красуня
- Гарне плаття. Джа - красуня
- Яка ж ти приголомшлива
- Дуже крутий образ!!!
- Джа, красоточка моя, шо за сукня?
- Красива людина красива у всьому. Чекаємо з нетерпінням, обожнюю вас
Нагадаємо, що раніше Джамала зворушила шанувальників фото свого батька з молодшим внуком Селімом.