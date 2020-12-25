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Щасливого Різдва! Оля Полякова захопила святковим фото з дочками біля ялинки

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 20:23
Щасливого Різдва! Оля Полякова захопила святковим фото з дочками біля ялинки Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Володимир Костирін

Оля Полякова, яка нещодавно розкрила свій особливий підхід до вибору різдвяних і новорічних подарунків для дочок Марії та Аліси, показала зворушливе сімейне святкове фото.

Артистка опублікувала милий знімок у своєму Instagram і привітала армію шанувальників із зимовими святами.

Відома українська співачка разом з дочками влаштувалися коло каміна і біля новорічної ялинки, вже прикрашеної білими пухнастими іграшками та кульками. Під святковим деревом видно пляшку шампанського і коробку з подарунками.

В руках у дівчаток - домашні вихованці. Молодша дочка Полякової 9-річна Аліса обіймає кота, а старша - 15-річна Марійка - тримає собачку.

Сонячна Королева ночі сяє і тепло усміхається своїм шанувальникам.

"Ми з дівчатами вітаємо всіх зі святом!!!! Щасливого Різдва!" - підписала Полякова фото.

Щасливого Різдва! Оля Полякова захопила святковим фото з дочками біля ялинки

Оля Полякова з дочками Марійкою та Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В коментарях артистка уточнила, відповідаючи на питання про те - де ж тато дівчаток на сімейному знімку - що він фотографував. Користувачі мережі обсипають співачку з дітьми компліментами, відзначають разючу схожість старшої дочки Марійки з мамою, а також взаємно зичать чудових новорічних і різдвяних свят.

  • Ви дуже красиві дівчата, просто вау!
  • Мамині донечки лапочки
  • Такі красиві
  • Машка вся в маму
  • У Марійки погляд королеви!
  • Супер! Дуже тепло стало на душі! А Аліса така прикольна, бідний її котик!
  • Молодша підросла - красунею стала! А я ще пам'ятаю передачу "привіт, декрет"!
  • Які ви класні!
  • Дуже красиві дівчата у вас, як і ви.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з'ясували, чи зверталася Оля Полякова до пластичних хірургів.

Також повідомлялося про те, що днями Оля Полякова розповіла, чи був секс у її старшої доньки.

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