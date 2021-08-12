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Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля

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Четвер 12 серпня 2021 16:29
Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Микита Добринін і переможниця романтичного реаліті Даша Квіткова 12 серпня відзначають першу річницю весілля. Пара, яка місяць тому стала батьками - перший випадок в українській версії шоу, коли переможниця і головний герой залишилися разом після проекту і одружилися.

На честь важливої дати Микита і Даша засипали мережу весільними знімками, які розмістили на своїх сторінках в Instagram.

Нагадаємо, що розкішна церемонія відбулася на відкритій терасі на березі Дніпра. На ній було багато зіркових гостей і виступала група KAZKA.

13 липня цього року у пари народився син, якого назвали Левом. А перед цим вони переїхали у власний будинок за містом.

"А сьогодні перший офіційний рік нашої сім'ї. Ви були свідками нашої зустрічі з перших хвилин. І спасибі, що досі поруч", - написав Добринін під серією яскравих весільних фото з коханою.

Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля

Микита поділився зворушливими фото з дня весілля з коханою Дашею (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Квіткова теж виклала добірку пам'ятних кадрів того дня, а ще зазначила, що свято вийшло подвійним.

"Сьогодні річниця нашого весілля, а завтра рівно місяць нашому синові. Living our best life", - прокоментувала дівчина.

Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля

Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілляЩасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля

Даша Квіткова і Микита Добринін показали весільні кадри на честь першої річниці (фото: instagram.com/kvittkova)

У коментарях Дашу і Микиту засипали привітаннями і теплими побажаннями.

  • Вітаю. Ви просто чудова сім'я, з великим задоволенням за Вами спостерігаю
  • Такі гарні
  • Неймовірно красиві, щасливі!
  • Гарні
  • Ви супер!! Будьте щасливі!!!
  • Найкращі
  • Найкрасивіше весілля
  • Дуже красива пара, сімейного благополуччя вам
  • З річницею! Нехай ваша любов з роками тільки множиться!!!
  • Як же ви прекрасні
  • Ви-прекрасні!!! Будьте щасливі завжди
  • Казка зі щасливим кінцем

Нагадаємо, раніше екс-"Холостяк" Микита Добринін розкрив секрети щасливого шлюбу.

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