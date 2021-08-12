Щасливі разом: Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають першу річницю весілля
"Холостяк 9" Микита Добринін і переможниця романтичного реаліті Даша Квіткова 12 серпня відзначають першу річницю весілля. Пара, яка місяць тому стала батьками - перший випадок в українській версії шоу, коли переможниця і головний герой залишилися разом після проекту і одружилися.
На честь важливої дати Микита і Даша засипали мережу весільними знімками, які розмістили на своїх сторінках в Instagram.
Нагадаємо, що розкішна церемонія відбулася на відкритій терасі на березі Дніпра. На ній було багато зіркових гостей і виступала група KAZKA.
13 липня цього року у пари народився син, якого назвали Левом. А перед цим вони переїхали у власний будинок за містом.
"А сьогодні перший офіційний рік нашої сім'ї. Ви були свідками нашої зустрічі з перших хвилин. І спасибі, що досі поруч", - написав Добринін під серією яскравих весільних фото з коханою.
Микита поділився зворушливими фото з дня весілля з коханою Дашею (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Квіткова теж виклала добірку пам'ятних кадрів того дня, а ще зазначила, що свято вийшло подвійним.
"Сьогодні річниця нашого весілля, а завтра рівно місяць нашому синові. Living our best life", - прокоментувала дівчина.
Даша Квіткова і Микита Добринін показали весільні кадри на честь першої річниці (фото: instagram.com/kvittkova)
У коментарях Дашу і Микиту засипали привітаннями і теплими побажаннями.
- Вітаю. Ви просто чудова сім'я, з великим задоволенням за Вами спостерігаю
- Такі гарні
- Неймовірно красиві, щасливі!
- Гарні
- Ви супер!! Будьте щасливі!!!
- Найкращі
- Найкрасивіше весілля
- Дуже красива пара, сімейного благополуччя вам
- З річницею! Нехай ваша любов з роками тільки множиться!!!
- Як же ви прекрасні
- Ви-прекрасні!!! Будьте щасливі завжди
- Казка зі щасливим кінцем
Нагадаємо, раніше екс-"Холостяк" Микита Добринін розкрив секрети щасливого шлюбу.