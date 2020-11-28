Щасливі разом: Осадча та Горбунов показали душевний вечір удвох

Провідні вибралися на романтичну вечерю в ресторан

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом на роботі і вдома. Ведучі намагаються нудно проводити дозвілля – вони грають з синочком Іваном в рухливі ігри, а коли залишаються вдвох – віддаються романтиці. Вони люблять гуляти по нічному Києву і насолоджуватися його видами і яскравими вогнями. Не відмовляють ведучі собі в задоволенні піти в приємний і затишний закладі, де можна насолодитися смачними стравами. Відповідні фото з'явилися в Instagram теледіви.

Катя і Юрій побували в ресторані східної кухні і насолодилися стравами і напоями, а також влаштували сімейний фотосет.

Варто зазначити, що ведучі показали чорно-білий family look. Катя одягла сукню у велику клітку з великими накладними кишенями на грудях. Юрій вибрав ефектну чорну сорочку з білими геометричним малюнком.

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну вечерю в ресторані (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя показала щасливе селфі в обнімку з чоловіком. Вона вибрала легкий і природний макіяж, розпущене волосся прибрала назад. У вухах – акуратні гвоздики-камінчики. На другому фото ведучі зображені з келихами вина за столом з власником ресторану.

Катя Осадча та Юрій Горбунов провели вечір в ресторані (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше стала відома реакція Каті Осадчої на поцілунки Юрія Горбунова з Надією Мейхер. Варто зазначити, що пристрасть наздогнала артистів виключно на знімальному майданчику серіалу і то виключно за сценарієм.

До речі, нещодавно Юрій Горбунов вперше показав обличчя 3-річного синочка Івана.