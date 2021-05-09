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Щасливі разом: Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 18:20
Щасливі разом: Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль - щаслива мама синочка Веніаміна, який здобуває освіту в Лондоні. Вона з теплотою відгукується про хлопчика і каже, що у них є спільна риса характеру - з ними складно домовитися. І якщо фото з Венею час від часу з'являються на сторінці артистки в фотоблозі, то рідних вона показує нечасто.

Так, на честь Дня Матері, який відзначають в Україні цього року 9 травня, зірка опублікувала в Instagram- "сторіс" знімок з мамою Світланою Андріївною та старшим братом Станіславом.

Жінка тримає в руках тюльпани. Тіна без макіяжу тримає камеру і фотографує себе і рідних. Станіслав стоїть по інший бік від мами.

"Цьом", - коротко підписала співачка знімок, мабуть, звертаючись до мами.

Щасливі разом: Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом

Тіна опублікувала фото з мамою і братом (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна давно перевезла рідних з Івано-Франківська до Києва, але бачаться близькі люди не часто - по великих святах. Вона уточнила, що погляди на багато речей у неї і її рідних різняться, але вони шанують і поважають традиції.

До слова, брат Тіни займається юриспруденцією. Також чоловік одружений на сестрі відомої української актриси Ірми Вітовської - Наталії. Таким чином, в української поп-діви є зіркові родичі.

До слова, Тіна сама посватала брата і сестру Ірми. Просити руки дівчини співачка прийшла в супроводі всієї родини. Але зіркові родичі бачаться не часто, адже у кожної напружені графіки і розклад. До речі, співачка зізнається, що вона прихильниця творчості Вітовської.

До речі, учасник гурту "Іванушки", українець Кирило Туриченко розкрив подробиці юнацького роману з Тіною Кароль. Він розповів, як молоді артисти приховували свої стосунки.

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