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Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками

Новость на русском → Понеділок 21 вересня 2020 17:42
Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка вирушила в ліс разом з найріднішими

Даша Астаф'єва рідко показує у своїй Instagram-стрічці батьків – вони не часті гості частині її соцмереж. Так, дівчина вирішила познайомити шанувальників з самими рідними і близькими людьми і показати, як вона любить відпочивати в компанії рідних. Виявилося, Даша з сім'єю обожнює ... тихе полювання – збір грибів.

Дівчина влаштувала фотосет на фоні природи і похвалилася своїм "уловом". Вона позує без макіяжу, в бейсболці і чорній вільній футболці, а в руках тримає гриби. На фото можна побачити тата й маму співачки, які разом з нею пішли в ліс, а також вірних і відданих друзів артистки – псів породи сіба-іну.

"Дубль два. Гарний день в компанії приємних осіб і мордах. Кожному з нас деколи потрібно заповнювати всі, що віддаємо іншим людям ...Щоб гріти і світити, потрібно самому грітися і вбирати світло. Природа завжди знає, чим тебе лікувати: комусь біг і кілометри крізь непрохідні нетрі, комусь у руки вудку і насіння кишеню. Хтось щасливий від запахів і звуків, а мені, аби довше чути, як звуть один одного "Вітюююююшааааа", а у відповідь йому "Ір, я тут". Щасливі всі, і Любимченки і Обожанські. На вечерю у нас різотто і крепатура", - підписала трепетні кадри співачка.

Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками

Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками

Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками

Даша Астаф'єва поїхала з батьками в ліс за грибами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники оцінили тихий і приємний сімейний відпочинок, який так любить Даша.

  • Дуже теплі і душевні фотографії. Передається Ваше гармонія і умиротворений стан. Відсутність міського шуму, приємна компанія, природа - що може бути краще. Цветите
  • Які молодці... Всім сімейством на природі
  • Вам йде без макіяжу. Дуже красива і природна
  • Як душевно
  • Ти шикарна на тлі природи
  • Навіть дивитися приємно, ось це розумію відпочинок!
  • Яка краса!
  • Вдале тихе полювання

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва засвітила шикарний бюст одночасно в пікантній і елегантній сукні.

До речі, Даша Астаф'єва розбурхала фото в сукні з анімалістичним принтом.

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