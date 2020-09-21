Щасливі все: Даша Астаф'єва наочно показала, що обожнює робити разом з батьками

Співачка вирушила в ліс разом з найріднішими

Даша Астаф'єва рідко показує у своїй Instagram-стрічці батьків – вони не часті гості частині її соцмереж. Так, дівчина вирішила познайомити шанувальників з самими рідними і близькими людьми і показати, як вона любить відпочивати в компанії рідних. Виявилося, Даша з сім'єю обожнює ... тихе полювання – збір грибів.

Дівчина влаштувала фотосет на фоні природи і похвалилася своїм "уловом". Вона позує без макіяжу, в бейсболці і чорній вільній футболці, а в руках тримає гриби. На фото можна побачити тата й маму співачки, які разом з нею пішли в ліс, а також вірних і відданих друзів артистки – псів породи сіба-іну.

"Дубль два. Гарний день в компанії приємних осіб і мордах. Кожному з нас деколи потрібно заповнювати всі, що віддаємо іншим людям ...Щоб гріти і світити, потрібно самому грітися і вбирати світло. Природа завжди знає, чим тебе лікувати: комусь біг і кілометри крізь непрохідні нетрі, комусь у руки вудку і насіння кишеню. Хтось щасливий від запахів і звуків, а мені, аби довше чути, як звуть один одного "Вітюююююшааааа", а у відповідь йому "Ір, я тут". Щасливі всі, і Любимченки і Обожанські. На вечерю у нас різотто і крепатура", - підписала трепетні кадри співачка.

Даша Астаф'єва поїхала з батьками в ліс за грибами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники оцінили тихий і приємний сімейний відпочинок, який так любить Даша.

Дуже теплі і душевні фотографії. Передається Ваше гармонія і умиротворений стан. Відсутність міського шуму, приємна компанія, природа - що може бути краще. Цветите

Які молодці... Всім сімейством на природі

Вам йде без макіяжу. Дуже красива і природна

Як душевно

Ти шикарна на тлі природи

Навіть дивитися приємно, ось це розумію відпочинок!

Яка краса!

Вдале тихе полювання

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва засвітила шикарний бюст одночасно в пікантній і елегантній сукні.

До речі, Даша Астаф'єва розбурхала фото в сукні з анімалістичним принтом.