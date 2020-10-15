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Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим "уловом"

Новость на русском → Четвер 15 жовтня 2020 19:57
Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим "уловом" Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвія Агаркова

Зіркова сім'я вирушила в ліс за осінніми дарами природи

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом з синочком Іваном не втрачають часу дарма, поки на вулиці стоїть чудова осіння погода і останні теплі дні. Зіркова сім'я обожнює проводити час на природі і за час карантину буквально вивчила всю Київську область з її мальовничими місцями і пейзажами. З приходом осені і сезону "тихого полювання" (збору грибів) подружжя вирішило зробити запаси на зиму і з користю провести час у лісі. Так, Катя і Юрій похвалилися своїми трофеяими і показали сімейну вилазку на природу на сторінках в Instagram.

Ведуча поділилася сонячними щасливими кадрами, на яких зображена в розслабленому і зручному трендовому аутфіті в модних бежевих відтінках - вовняному пальто-сорочці, спортивних штанях, білій футболці та кросівках з масивною підошвою.

Поруч з мамою крокував маленький Іван, який не відставав від батьків-гибников, Юрій же залишився за кадром.

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Катя Осадча показала сімейну вилазку за грибами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Стрічка соціальних мереж розділилася на два табори - вибори і гриби, ми приєдналися до других, і вам радимо. В лісі чудово", - підписала серію сонячних фото на природі ведуча. Шанувальники зіркової пари скупали активну сім'ю в компліментах.

  • Ви завжди виглядаєте стильно
  • Які ви красиві, сонячні й щасливі
  • Катя, Ви - красуня!
  • Клас
  • Оце молодці! Браво!
  • Красиві! І грибочки, і грибники
  • Які ви молодці! Ще й на таке задоволення знаходите час

Юрій також вирішив не відставати від Каті і показав щасливі фото з дружиною і лісові трофеї – повну корзину грибів. "Запаси на зиму зроблені!" - підписав він пам'ятні сімейні кадри. Спільними зусиллями пара зібрала майже два кошики грибів.

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Щасливі і сонячні: Осадча в трендовому аутфіті і Горбунов з сином похвалилися лісовим &quot;уловом&quot;

Катя і Юрій похвалилися своїми лісовими дарами природи (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розповів курйозну історію про ревнощі Каті Осадчої через пікантну сцену в кіно з Надією Мейхер.

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