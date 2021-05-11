Щасливі спогади: Моніка Беллуччі показала рідкісні фото з Венсаном Касселем

Моніка Беллуччі останнім часом захопилася Instagram. 56-річна зірка із задоволенням викладає в мережу масу спокусливих фото з гарячих зйомок. Відповідно число фоловерів італійської діви значно збільшилася - зараз воно досягло 4 мільйонів.

Кілька годин тому Моніка вирішила відзначити цей успіх, запостивши відео з архівних фото.

"Згадуючи!!! Велике спасибі всім моїм послідовникам", - написала зірка під роликом, який складається з кадрів фільмів з її участю. Примітно, що перші кілька - з її екс-чоловіком Венсаном Касселем. Знімки вийшли неймовірно пристрасними і повними почуттів. Також у відео є фото і з іншими знаменитими акторами.

Моніка Беллуччі відзначає 4 млн фоловерів (відео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"О боже, ти моє натхнення", "Боже, вітаю тебе", "Безумовно найкрутіша актриса", "Чудова", "Вітаю, королева", "Ти дійсно дивовижна, приголомшлива актриса", - пишуть їй фанати.