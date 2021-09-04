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Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав "трьох мушкетерів"

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Субота 04 вересня 2021 19:07
Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав "трьох мушкетерів" Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином Ванею (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов щасливий як ніколи, адже він двічі тато прекрасних синів. Нещодавно Катя Осадая народила ведучому другого хлопчика, ім'я якого пара довго приховувала. До слова, старший син подружжя Ваня з ентузіазмом допомагає зірковим батькам з молодшим братиком і навіть проявляє ініціативу, чому ті не можуть натішитися. Юрій намагається свій вільний час присвячувати родині.

Так, шоумен показав суботню прогулянку з хлопчиками в Instagram.

Стильний, одягнений по-осінньому Юрій везе на прогулянку малюка, а допитливий Іван заглядає в коляску, перевіряючи, як там молодший братик. "Три мушкетери" - гордо назвав чоловічий кадр шоумен.

Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав &quot;трьох мушкетерів&quot;

Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав &quot;трьох мушкетерів&quot;

Юрій з синами вийшов на осінню прогулянку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання сімейної прогулянки чоловічої частини сім'ї Горбунова і Осадчої.

  • Три Горбунова
  • Яке миле фото
  • Як мило! Мамине щастя
  • Раді за вас. Два сини - велике щастя
  • Батько-молодець і щасливий тато
  • Красивий

До слова на одному з кадрів, якими поділився ведучий, можна побачити усміхнену Катю, яка робить селфі. Вона вийшла на прогулянку абсолютно без макіяжу, але наймоднішій стьобаній куртці сезону.

Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав &quot;трьох мушкетерів&quot;

Щасливий Горбунов розсекретив ім'я молодшого сина і показав &quot;трьох мушкетерів&quot;

Юрій показав сімейну прогулянку з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В Instagram Stories Юрій показав більше кадрів сонячного суботнього дня. Так, Катя встигла покататися на дитячому авто з синочком, а її чоловік зайнявся господарськими питаннями і зібрав урожай великих яблук та груш в саду біля будинку.

"Іван катає маму, а тато катає Данила", - розповів про свою щасливу батьківську суботу шоумен і розсекретив ім'я молодшого сина.

Юрій видав ім'я молодшого сина

Нагадаємо, що раніше Катя і Юрій захопили світським спільним виходом.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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