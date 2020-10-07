Щасливий MONATIK зворушив до сліз зізнанням синові-імениннику і дружині: ексклюзивні сімейні фото

Співак і його дружина показали рідкісні кадри з іменинником Данею

MONATIK, він же Дмитро Монатік, рідко ділиться особистими фото і неохоче показує синів – Данила і Платона. Він довго приховував інформацію про особисте життя, а потім не показував обличчя малюків, зате дуже шанобливо відзивався про них і кохану дружину Ірина – його музу, підтримку і опору. Тепер же артист все частіше ділиться подробицями приватного життя і пускає в нього прихильників. Так, у музиканта з'явився відмінний привід дати волю емоціям – 5-річчя старшого сина Данила, перший в житті малька ювілей.

Гордий і розчулений батько опублікував в Instagram серію ексклюзивних фото з іменинником з сімейного архіву. Одне з них – кадр з пологового будинку, на якому Ірина тримає на руках навонародженого сина, а Дмитро не може стримати сліз щастя.

Дмитро показав унікальні кадри зі старшим сином (фото: instagram.com/monatik_official)

"Одного разу на моє запитання тобі 4-річному: "Ким ти хочеш стати, коли виростеш?", ти дав відповідь, яка рухає мною по сьогоднішній день і буде це робити в моїй свідомості, я поки є на землі. Ти відповів: "татом"... Я тоді відчув щось, чого ніколи не відчував раніше, щось, що намагаюся відшукати в собі, кожен раз, коли душа рветься на частини, і світ намагається збити з ніг. Коли сірим-сіро, брехня і, здається, проблема переходить у статус "глобальної", я згадую твої слова, такого маленького, але вже з такими розумними очима, питаннями і відповідями, і всі проблеми стають просто піною хвиль від такого красивого океану, ім'я якому життя..." – поетично описав свої емоції співак.

Дмитро поділився ексклюзивним фото з пологового будинку (фото: instagram.com/monatik_official)

Музикант зазначив, що поява на світ сина перевернула його життя, наповнила новими яскравими фарбами і відтінками.

"Я зрозумів, що таке подорослішати, але одночасно нагадав собі, як важливо не забути себе дитиною. Я так тобі вдячний! Я так люблю вас з братом!" - зробив щире зізнання співак. Він також залишив теплі слова на адресу дружини Ірини: "Як же я тобі вдячний за ці чудеса". "Безмежна любов", - відреагувала на пост чоловіка вона.

Він залишив для хлопчика напутні слова та побажання в надії, що той зможе прочитати послання батька, коли виросте.

"Даня, цілком можливо, одного разу ти зареєструєшся тут і обов'язково, з властивим тобі цікавістю, доскролишь до цього посту! Тому я пишу це тут, щоб ти прочитав і згадав, який ти справжній, скромний, сильний, щасливий, чистий душею і най-найчестніший! Я пишаюся тобою, як СИНОМ, пишаюся тобою, як старшим БРАТОМ, пишаюся тобою, як ДРУГОМ. Завжди будь достойним! З першим ювілеєм Тебе, наш старшенький Даня", - звернувся він до іменинника.

Ірина Монатік зворушила щасливими фото батька і сина (фото: instagram.com/irinamonatik)

Дружина співачка також опублікувала серію ексклюзивних кадрів з сином і навіть показала святковий торт у вигляді мультиплікаційного персонажа – робота WALL-E в честь 5-річчя іменинника.

Ірина Монатік показала, як святкує день народження старший син Даня (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Цей день і ці сльози щастя, коханого чоловіка, найкращого тата на Землі, я запам'ятаю на все життя. Ми навіть не уявляли, наскільки сильно змінюється життя, в кращу сторону, з появи дитини, ще й такого чудесного хлопчика. Данечка, ти дійсно найкращий старший Брат, про яку всі мріють. Спасибі величезне, що вибрав нас з татом своїми батьками. Любимо Вас з Платошею невимовно сильно Ви - Наш сенс життя, наше Все. Перший ювілей. 5 років!" - підписала кадри схвильована щаслива мама ювіляра.

Під постами гордих батьків відзначилися їх зіркові друзі, які також привітали іменинника.

"Сильно вітаємо!" - написав Володимир Дантес. "Це таке щастя, дай, Боже, здоров'я і всіх благ", - звернулася до батьків хлопчика Ілона Гвоздьова. "Діма, які слова! В душу! Вітаю вас з Ірішою", - відреагувала Маша Єфросиніна. "Ох, Діма! Пробрав до сліз! Нехай росте на радість!" - написала Нателла Крапівіна.

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У вересні Дмитро з дружиною Іриною відпочили в Туреччині, а компанію їм склали друзі, серед яких виявилися Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.